Fußballer hoffen auf Winterrasen

Viernheim. Die Sportgemeinschaft (SG) Viernheim arbeitet engagiert an einer Verbesserung der Platzverhältnisse für die Fußballer im Familiensportpark. Nachdem der Verein vor einigen Jahren in Eigenarbeit ein Rasenspielfeld angelegt hat, folgte vor wenigen Monaten ein Kleinspielfeld für den Nachwuchs, ebenfalls mit Naturrasen. Der Platz soll im Mai, gemeinsam mit Sponsoren und Helfern, bei einem Spielfest offziell eröffnet werden. Doch damit nicht genug: Als nächstes Projekt haben die Verantwortlichen den Umbau des Hartplatzes in einen Winterrasen ins Visier genommen. Diesmal ist allerdings die Stadt der Bauherr.

Bei der Jahreshauptversammlung vor zwei Jahren lobte SG-Vorsitzender Thorsten Grün die aktiven Helfer und Sponsoren, mit deren Unterstützung der alte Bolzplatz in einen schicken Kleinfeldrasen mit den Maßen 60 mal 36 Meter umgebaut werden sollte. Ende vergangenen Jahres konnte das Projekt abgeschlossen werden, die jüngsten Fußballer absolvierten ihre ersten Trainingseinheiten. „Der Platz ist aber nur für Mitglieder des Vereins gedacht. Um eine unerlaubte Nutzung zu vermeiden, wurde er auch mit einem Zaun versehen. Hier können künftig auch Spieltage der F- und E-Jugend ausgetragen werden“, sieht Jugendleiter Francesco Ferraraccio eine deutliche Verbessrung der Infrastruktur.

Der Zulauf an jungen Talenten zeige, dass die Trainingsmöglichkeiten bei der SG Viernheim geschätzt würden. „Bei den Bambini tummeln sich derzeit gut 20 Kinder, in der F-Jugend sind es sogar 50 Kicker. Weil sich auch weitere Kinder im E-Jugendalter angemeldet haben, konnte eine zusätzliche Mannschaft gemeldet werden. Auch bei der C-Jugend haben wir eine eigene Mannschaft melden können, während bei der B-Jugend eine Spielgemeinschaft mit dem VfB Gartenstadt existiert“, teilt Ferraraccio voller Stolz mit. In der kommenden Saison will die SG sogar eine A-Jugend-Mannschaft melden. Allerdings fehlt es dem orangenen Nachwuchs an Trainern. Hier befidnet sich der Verein auf der Suche, auch in den eigenen Reihen. Interessenten wird die kostenlose Teilnahme an Aus- und Fortbildungen durch den badischen Fußballverband angeboten.

Ungeliebter Hartplatz

Fest im Auge hat die Sportgemeinschaft den Umbau des ungeliebten Hartplatzes, der so gut wie gar nicht mehr genutzt wird. Hier soll ein Spielfeld mit Winterrasen entstehen. Nachdem die Hoffnungen auf einen Kunstrasen aus finanziellen Gründen aufgegeben werden mussten, wird jetzt eine Naturvariante angestrebt. „Ob wir die gesamte Tennenfläche zu einem Rasen machen oder nur das eigentliche Spielfeld, ist wohl eine Kostenfrage“, gibt sich Thorsten Grün realistisch. Er selbst hat bereits einige Angebote bei Fachfirmen eingeholt, wobei die günstigste Variante etwa 150 000 Euro kosten würde. Ob die Preise angesichts stetig steigender Kosten gehalten werden können, bezeichnet der SG-Vorsitzende allerdings als zumindest fraglich.

Die letzte Entscheidung, wie das künftige Spielfeld ausgestaltet sein wird, liegt bei der Stadt Viernheim. Sie tritt als Bauherr auf. Im städtischen Haushalt war bereits 2021 ein Zuschuss von 100 000 Euro ausgewiesen. Die Fußballer der SG hoffen nun, dass mit der Realisierung ihres „lange gehegten Traums“ noch in diesem Jahr begonnen wird. Dann könnte der Platz nach Einschätzung von Thorsten Grün vielleicht schon in der Saison 2023/2024 genutzt werden. „Das wäre bitter nötig, denn unser aktueller Rasenplatz wurde durch Training und Spiele zuletzt stark strapaziert und ist wegen der Witterung derzeit sogar gesperrt.“