Fußball ist immer ein Thema

Viernheim. Es war ein Kommen und Gehen in der Lampertheimer Straße. Das Hoftor war offen, und so konnten die zahlreichen Gratulanten ohne zu klingeln eintreten, um dem ehemaligen Bundesligaprofi Karl-Heinz Kiß zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Natürlich wurde dabei in Erinnerungen geschwelgt, aber auch die aktuelle Europameisterschaft war ein Thema, wobei Jogis Jungs meist nicht gut wegkamen.

Um ein Haar bei den Bayern

Auf den Biertischen gab es mit Weißwürsten und Brezn deftige Kost, was irgendwie auch zur sportlichen Vergangenheit von Karl-Heinz Kiß passte. Fast wäre er nämlich im ersten Bundesligajahr beim ruhmreichen FC Bayern gelandet. „Mit den Bayern war alles klar. Ich hatte sogar schon ein Handgeld erhalten, wovon ich mir ein Auto gekauft habe. Dann der Schock. Die Bayern erhielten am 11. Mai 1963 vom DFB die Absage für die neue Bundesliga, denn der TSV 1860 München und der 1. FC Nürnberg hatten sich sportlich qualifiziert.

Im Nachhinein war es ein Fehler, nicht nach München zu wechseln“, verriet das Geburtstagskind. In guter Erinnerung blieb die Schlagzeile „Kiß sticht Libuda“ nach dem Spiel auf Schalke.

Zu den Gratulanten zählten zahlreiche Viernheimer Vereine wie der Liederkranz, der Männergesangverein, die Arbeiterwohlfahrt und natürlich eine Abordnung des TSV Amicitia. Der wieselflinke Rechtsaußen hatte seine fußballerische Ausbildung schließlich bei den Grünen genossen.

Auch einige Mannschaftskollegen hatten den Weg zum Jubilar gefunden und neben Geschenken auch Fotografien aus der damaligen Zeit mitgebracht. Darüber wurde ausgiebig diskutiert, und bei manchem Spielernamen musste lange überlegt werden.

„Das ist ja auch fast schon 60 Jahre her, und im Lauf der Zeit hat man jede Menge Leute kennengelernt. Es ist erfreulich, dass heute so viele Verwandte, Freunde, Bekannte und ehemalige Mitspieler gekommen sind“, war Kiß sichtlich gerührt.

Es ist beinahe 60 Jahre her, da stürmte mit Karl-Heinz Kiß als Eigengewächs der Spvgg. Amicitia auch ein Viernheimer im ersten Jahr der Fußball-Bundesliga in der höchsten Spielklasse der Republik. Im Trikot des SC Preußen Münster sorgte der trickreiche und pfeilschnelle Rechtsaußen damals auch für jede Menge Schlagzeilen und klopfte sogar an der Tür zur Nationalmannschaft an. JR

