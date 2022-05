Furioser Start in die Partie

Viernheim. Auch im zweiten Duell mit der TG Sandhausen in der Aufstiegsrunde der Oberliga Baden setzte sich die BG Viernheim-Weinheim souverän durch. Im Heimspiel in der Weinheimer TSG-Halle feierten sie einen deutlichen 63:35-Erfolg.

Die Sharks erwischten einen eindrucksvollen Start und entschieden die Partie schon im ersten Viertel durch eine engagierte Abwehrleistung. Den Gästen gelang in den ersten zehn Spielminuten nicht ein einziger Feldkorb, lediglich zwei Freiwürfe fanden ihr Ziel. Bei den Sharks lief es in der Offensive deutlich besser. So war das Team von Robin Zimmermann in der ersten Viertelpause mit 19:2 in Führung. Im zweiten Viertel platzte dann bei den Gästen der Knoten, aber die Sharks behielten stets die Spielkontrolle und bauten den Vorsprung zur Pause leicht aus (37:17).

In den zweiten Spielabschnitt startete die BG weiter konzentriert und konnten den Ausfall der Leistungsträger Kreuzer und Baragiola weiterhin mühelos kompensieren. Die Spieler packten jetzt auch in der Verteidigung wieder stärker zu. Mit 16:6 wurde das dritte Viertel gewonnen und das Spiel war endgültig entschieden (53:23).

Im letzten Spielabschnitt wechselte Zimmermann viel durch, das konnten die Wild Bees aus Sandhausen letztlich nur zu einer kleinen Verkürzung des Abstands nutzen.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (16 Punkte/2 Dreier), Victor Habrich (9), Sebastian Geister (8), Konstantin Hoffmann (8/2), Dogukan Ceneli (6/2), Patrick Dörr (6), Leon Bregulla (4), Jannik Schwarz (4), Clemens van Miltenburg (2). su