Viernheim. Alicia Hanf schnappt sich den Stift und schreibt das Statement direkt auf das große Wahlplakat: „Familienplanung darf nicht an Kita-Plätzen scheitern.“ Die Viernheimer SPD rückt das Thema „Bildung und Betreuung“ in den Mittelpunkt ihres Wahlprogramms zur Kommunalwahl am 14. März.

Alicia Hanf und Daniel Schäfer, die auf den Spitzenplätzen eins und zwei für die Wahl zur neuen Stadtverordnetenversammlung kandidieren, stellen die Ideen bei einem Ortstermin vor. Nicht zufällig ist der Standort am Heinrich-Lanz-Ring ausgewählt worden. „Wir positionieren uns klar für eine neue Kindertagesstätte an diesem Standort“, erklärt die Spitzenkandidatin. Die SPD wolle den Anspruch erfüllen, jedem Kind einen Betreuungsplatz zu garantieren, sobald dieser benötigt wird. „Wir haben zwar 13 Tagesstätten, aber im aktuellen Kindertagesstättenentwicklungsplan zeigt sich deutlich der Bedarf an weiteren Plätzen“, erklärt Hanf.

Fraktionsvorsitzender Schäfer betont, dass die Sozialdemokraten deshalb schon 2019 den Antrag gestellt hätten, gleich nach der Kita Lorscher Straße eine weitere Einrichtung zu bauen. „Leider wurden die Zahlen aus dem Entwicklungsplan in Frage gestellt, und der Antrag fand keine Mehrheit“, sagt Schäfer.

Entscheidung vertagt

Im Sommer 2020 lagen Planungen für eine Kita in der umgebauten Marienkirche und einen Neubau am Heinrich-Lanz-Ring vor, doch die Mehrheit der Stadtverordneten sprach sich gegen eine sofortige Entscheidung aus. „Für 2021 haben wir 100 000 Euro im Haushalt eingestellt, damit es mit der Planung vorangeht“, sagt Schäfer. „Denn es ist nur eine Frage der Zeit, wann Familien mit Kindern zuhause sitzen, weil es nicht genug Plätze gibt.“ Und genau das darf aus Sicht der SPD nicht passieren: „Wenn Elternteile zuhause bleiben müssen, weil das Kind nicht betreut werden kann, verlieren wir Arbeits- und vor allem Fachkräfte“, erklärt Alicia Hanf den Slogan, der das große Wahlplakat ziert. Für die SPD umfasst der Bereich Bildung und Betreuung aber mehr als neue Kita-Plätze. „Wir setzen uns ein für kommunale Sprachförderung in den Tagesstätten und Schulen, für die Möglichkeit eines warmen Mittagessens für alle Schulkinder und für verstärkte Sport- und Bewegungsförderung in den Kindergärten“, führt Hanf aus. Auch das Konzept Familienzentrum mit den Säulen „Bildung, Betreuung, Beratung, Begegnung“ solle ausgebaut werden.

Die SPD orientiert sich mit ihren Visionen an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Unter dem Ziel „hochwertige Bildung“ stehen die gleichberechtigten Bildungschancen als Grundlage für die weitere Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. „Unsere Vision ist ein Viernheimer Bildungsnetzwerk, in dem alle haupt- und ehrenamtlichen Akteure, die Bildungsangebote in Viernheim machen, miteinander kooperieren.

So können Übergänge von der Kindertagesstätte in die Schule und später von der Schule in den Beruf nahtlos gewährleistet werden“, schreiben die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm. Den Themenkomplex „Bildung und Betreuung“ greift die Viernheimer SPD nun auch auf ihrer Facebook-Seite auf.