Für Meisterschaft qualifiziert

Viernheim. Auf den Bowlingbahnen in Viernheim wurden die Finals der Badischen Landesmeisterschaften der Seniorinnen, Senioren und Versehrten im Einzel gespielt. In diesem Rahmen wurden auch die Teilnehmer für die Deutschen Meisterschaften in Leipzig ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Wettbewerb der Seniorinnen der Altersklasse A bestritten die beiden USC-Spielerinnen Petra Hirsch und Nicole Thüry. Hirsch erreichte in den in den 18 Spielen 3125 Pins und verwies Nicole Thüry mit ihren 2844 Pins auf den zweiten Platz. Thüry spielt jedoch für den Landesverband bei den Deutschen Meisterschaften

Bei den Seniorinnen B wurde Martina Kolbenschlag mit 3563 Pins Meisterin und Karin Lischka (3471 Pins) Zweite. Die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft haben in dieser Altersklasse Kolbenschag und Angelika Koczor von BSV Mann-heim, die mit 3313 Pins Dritte wurde, gezogen. Bei den Herren der Altersgruppe A sind dem Landesverband drei Platze zugeteilt. In diesem Wettbewerb hat sich Peter Thüry von TSV Mannheim mit 3948 Pins den Meistertitel vor Hans-Peter Eberspach von USC Viernheim (3890 Pins) gesichert. Dritter wurde der Pforzheimer Roland Lust (3869 Pins). Alle drei fahren zur Deutschen Meisterschaft. Den Senioren B sind nur zwei Plätze zugeteilt, die sich Martin Grewe von BSV Mannheim (4098 Pins) und Sun Kiem Kho (3892 Pins) von BV Mannheim erspielten. Den undankbaren dritten Platz erreichte der Viernheimer Werner Gehring mit 3713 Pins.

Im Wettbewerb der Senioren C war nur eine Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft zu vergeben, die Heinz Beier von BSV Mannheim mit 3305 Pins löste. Die zweite Fahrkarte in dieser Altersgruppe gehört Lutz Puchta, dem diesjährigen Dritten, der sich diese aber schon 2019 erworben hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Herren Gruppe II der Versehrten löste der Viernheimer Peter Jung die Fahrkarte zur Deutschen mit 2917 Pins. red