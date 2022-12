Für mehr Sicherheit

Viernheim. Die Stadtpolizei hat am Donnerstag, 28. November, in der Hofmannstraße den morgendlichen Fahrradverkehr kontrolliert. Wie die Stadt am Montag mitteilte, konnten insgesamt binnen einer Stunde 142 Fahrräder – vorrangig von Schülerinnen und Schülern auf dem Weg zum Unterricht – begutachtet werden. In der Summe wurden mehr als 83 Mängel festgestellt – wobei die Polizei an manchen Fahrrädern gleich mehrere Mängel vorfand. Laut Mitteilung fehlten hauptsächlich relevante Sicherheitseinrichtungen wie Scheinwerfer (37 Verstöße), Reflektoren, Rücklichter (22 Verstöße) und Rückstrahler. Teilweise waren diese auch defekt. Gegenüber der Kontrolle im Vorjahr konnte ein deutlicher Rückgang der Mängel beobachtet werden, jedoch ist jeder Mangel sicherheitsrelevant und daher immer noch einer zu viel“, zieht der Amtsleiter des Ordnungsamtes, Sebastian Geschwind, Bilanz.

Die Mitarbeitenden der Stadtpolizei informierten die jungen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die Notwendigkeit der vorgeschriebenen Fahrradausrüstung. Den Schülern wurde ein Mängelzettel mitgegeben, der von den Erziehungsberechtigten unterschrieben und in der Schule abgegeben werden soll. Weitere Kontrollen sind geplant. red