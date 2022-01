Für Limonade werben oder eine Brücke bauen

Viernheim. Granatapfel- oder doch Kiwi-Geschmack? Und wie wirbt man am besten für die außergewöhnliche Limonade? Die Achtklässler der Albertus-Magnus-Schule (AMS) malen das passende Etikett und überlegen einen ansprechenden Slogan. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man für das Werbeplakat auch noch unter Zeitdruck steht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die kreative Aufgabe gehört zum Programm des Berufsorientierungstags. Am bischöflichen Gymnasium findet in der Jahrgangsstufe acht das Projekt „Berufsorientierung im Team“ statt. Die Jugendberufshilfe des Vereins „Förderband“ gestaltet zusammen mit den Politik- und Wirtschaft-Lehrern der AMS den Tag und hilft damit den Schülern, mögliche Berufsfelder für sich herauszufinden. Denn in Deutschland stehen für junge Menschen rund 350 Ausbildungsberufe, über 18000 Studiengänge und 8800 weiterführende Angebote zur Auswahl.

Damit 13- oder 14-Jährige eine ungefähre Vorstellung bekommen, welche berufliche Richtung sie einschlagen wollen, gibt es den Berufsorientierungstag – auch als Vorbereitung auf das Betriebspraktikum, das die Schüler im kommenden Jahr durchführen. Cornelia Dewald und Robin Zubrod vom „Förderband“ erklären den vier achten Klassen in der Einführungsrunde, dass Praktika wichtig und sinnvoll seien für junge Leute, um ihre Interessen auszuloten. „IT, Architektur, Grafikdesign und Medizin“, erzählt Cornelia Dewald, was in der Altersgruppe gerade besonders interessant sei.

Sechs Stationen

Ihre Stärken und Schwächen, ihre Neigungen und Kompetenzen tragen die Schüler im Selbsteinschätzungsbogen ein. Und dann können sie diese Thesen bei den praktischen Übungen in sechs Berufsfeldern überprüfen. In Kleingruppen durchlaufen die Schüler die Stationen mit den unterschiedlichen Aufgaben, für die sie nur ein paar Minuten haben. An der „Kreativ-Insel“ gestalten und bewerben sie ihr Limonade-Produkt, inklusive Werbeplakat und Verkaufsslogan. Die „Ingenieure“ grübeln ebenso über ihrer Aufgabe: Aus Papier und Klebestreifen soll eine Brücke über zwei Tische gebaut werden, die ein Spielzeugauto aushält. Tatsächlich gelingt es im Teamwork, eine stabile Konstruktion zu fertigen. Bei der Station des medizinisch-sozialen Bereichs messen sich die Schüler gegenseitig den Blutdruck, auf die klassische Weise mit Messgerät und Stethoskop. Zur Kontrolle von systolischem und diastolischem Wert gibt es auch ein elektronisches Gerät. In der „Praktiker-Insel“ muss ein Stück Draht so gebogen werden, dass es aussieht wie ein Haus. Dabei dürfen die Schüler eine Zange als Hilfsmittel verwenden –und schlagen den Draht auch mal auf dem Tisch auf, wenn er nicht gerade werden will. In der „Rechts-Insel“ sind Fallbeispiele vorgegeben, die die Schüler aufarbeiten sollen. Darf ein Kindergarten tatsächlich einen Erzieher nicht einstellen, weil er als einziger Mann „Unruhe bei den Kolleginnen bringen würde“? Eine knifflige Aufgabe für die Schüler, die dazu die Gesetzestexte nachlesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für den Einblick in den Verwaltungsbereich sind vier Laptops aufgebaut, damit sich die Jugendlichen in Textverarbeitung üben können – sie sollen ein Anschreiben mit Seitenrand, Adressfeld und Grußformel erstellen. „Beim Arbeiten am Computer sind die Schüler fit geworden“, hat Cornelia Dewald einen positiven Effekt des Distanzunterrichts festgestellt. Im dritten Teil des Projekttags steht eine Internetrallye an. Die Achtklässler recherchieren im Internet nach Informationen zu Praktikum- und Ausbildungsmöglichkeiten oder zu bestimmten Berufen – und lernen zum Beispiel den Beruf E-Commerce-Kaufmann oder -Kauffrau kennen. su