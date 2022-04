Die katholische Kirche in Viernheim bietet an den Kar- und Ostertagen vielfältige Gelegenheiten zu feiern an.

Am Mittwoch, 13. April, findet um 19 Uhr ein Bußgottesdienst in der Apostelkirche zur Vorbereitung auf das Osterfest statt.

Jeweils um 8 Uhr an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag wird in der Michaelskirche ein Morgenimpuls angeboten, eine Einladung, um mit Gesang,

...