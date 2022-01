„Für Dich, für mich und für die Natur“

Viernheim. Mit großer Freude erwarteten die Zebras, Löwen und Pinguine den letzten Waldtag im Rahmen des Juniorförsterdiploms in Zusammenarbeit mit Förster Markus Hörner, der Kompass-Umweltberatung und dem Forstamt Lampertheim. Bei winterlichen Temperaturen machten sich die Schillerschüler warm angezogen auf den Weg zum Treffpunkt am Bonanza-Spielplatz. Nach einer kurzen Begrüßung ging es direkt tiefer in den Wald hinein zu einer Feuerstelle.

Im letzten Baustein des Juniorförsterdiploms im Winter bestand die Aufgabe darin, mit selbstgesammeltem Holz ein Lagerfeuer zum Brennen zu bringen. Nur, wenn die Kinder das gemeinsam im Team schaffen, können sie anschließend ihr eigenes Stockbrot über dem Feuer rösten. Die Motivation war riesengroß. Förster Markus Hörner erklärte den Kindern, dass sie nur im Beisein des Försters im Rahmen des Juniorförsterdiploms ein Feuer im Wald machen dürfen. Um nun selbst Holz zum Brennen zu bringen, besteht die erste Aufgabe darin, trockene Zweige zu sammeln. Die Gruppen schwärmten aus und sammelten unterschiedliche dicke Holzäste. Die gesammelten Äste mussten von den Kindern so vorbereitet werden, dass zunächst die kleinen streichholzähnlichen Stöcke zu einem Haufen gelegt wurden.

Jede Gruppe erhielt eine Streichholzschachtel zum Entfachen des Feuers. Dies stellte zunächst eine Herausforderung für die Gruppen da. Mit großer Begeisterung konnte das Feuer entfacht, musste aber dann auch am Brennen gehalten werden. Besonders der Vergleich mit kleinen hungrigen Kindern half den Schillerschülern, das Feuer „richtig zu füttern“, damit es nicht wieder ausging.

Gemeinsam konnten schlussendlich alle Schillerschüler um das große Lagerfeuer ihr eigenes Stockbrot rösten und anschließend voller Begeisterung verspeisen. Nach dem Abschluss des Juniorförsterdiploms kehrten alle Kinder satt und zufrieden zurück zur Schule. red

