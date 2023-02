Mannheimer Morgen Plus-Artikel THW Fünf Viernheimer im Erdbebengebiet im Einsatz

Fünf Mitglieder der Viernheimer THW-Ortsgruppe haben sich am Montag in der Heimat verabschiedet, um ins Krisengebiet in der der Südosttürkei zu fliegen. Ihr Auftrag: Überlebende aus den Trümmern der Erdbeben bergen.