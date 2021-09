Fünf Titel für Viernheimer Athleten

Viernheim. Fünf Hessenmeister-Titel bei 17 Startern ist die hervorragende Bilanz des TSV Amicitia Viernheim nach dem Moret-Triathlon.

Der Vfl Münster bot mit seinem 37. Moret-Triathlon die Kulisse für Landesmeisterschaften und mehrere Finalveranstaltungen. In der Mittel-Distanz (zwei Kilometer Schwimmen, 84 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen) ging Philipp Rhein für den TSV Amicitia an den Start. Er kam nach 3:48:11 Stunden ins Ziel, was Platz sechs in der Gesamtwertung und den Hessenmeister-Titel in der AK30 bedeutete. Über die Sprint-Distanz mit 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen kam Michael Bausewein auf den zehnten Platz und holte sich den zweiten Rang in der AK45.

Kim Heidemann sicherte sich in der Kategorie der Juniorinnen souverän den Titel der Hessenmeisterin. Für 750 Meter Freiwasser-Schwimmen im Sickenhöfer See, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen brauchte sie 1:12:51 Stunden und war mit dieser Zeit nicht zu schlagen. Ähnlich deutlich setzte sich Raja Neumann bei den Jugendlichen A durch, mit einer Zeit von 1:15:38 Stunden wurde sie ebenfalls Hessenmeisterin. Louis Bugert kam nach 1:24:40 Stunden als Zehnter ins Ziel.

Arne Bausewein nicht zu schlagen

In der Altersklasse Jugend B war Corvin Münch als einziger Viernheimer am Start. 41:51 Minuten über 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen reichten für Platz sieben. Arne Bausewein war bei den Schülern A, die die gleichen Distanzen wie die Jugend B absolvierten, nicht zu schlagen. Er holte sich den Hessenmeister-Titel in 41:12 Minuten. Auf den weiteren Plätzen folgten Felix Bugert (5., 44:54), Leo Grubert (7., 47:17), Marlon Münch (8., 48:29) und Nick Schumacher (9., 48:37).

Bei den Schülern B (200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren, ein Kilometer Laufen) kam Moritz Richter nach 21:00 Minuten ins Ziel und wurde damit hessischer Vizemeister. Zum Titel fehlten ihm 45 Sekunden. Dritter wurde Phil Petry (21:01:45). Helene Neuß (24:47) und Melanie Schott (28:43) kamen bei den Schülerinnen B auf den Plätzen sechs und sieben ins Ziel.

Für die jüngste Altersgruppe des Tages, die Schüler C, standen 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen auf dem Wettkampfprogramm. Cara Bugert erreichte mit einer Zeit von 13:23 Minuten den ersten Platz und nennt sich nun Hessenmeisterin. Bruno Petri belegte bei den Jungs mit 16:34 Minuten Platz vier. su