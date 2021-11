Fünf Teams im Einsatz

Viernheim. Mit nur zwei Heimspielen und drei Auswärtspartien ist der Wochenendspielplan der Fußballjunioren sehr übersichtlich. Die jüngeren Jahrgänge pausieren wegen der baden-württembergischen Ferien.

Im Einsatz sind aber die C2-Junioren, die heute um 12 Uhr die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen im Waldstadion empfangen. Die Partie der A-Junioren um 14.30 Uhr ist vom Papier her eine klare Angelegenheit. Der TSV Amicitia führt die Tabelle der Verbandsliga mit sieben Punkten Vorsprung an, der heutige Gast FC Zuzenhausen steht noch ohne jeden Punktgewinn am Ende der Tabelle. Die Viernheimer wollen natürlich auch gegen das Schlusslicht punkten und den Vorsprung weiter ausbauen.

Auch die C1-Junioren gehen als Favorit in ihre Landesliga-Partie. Die Blau-Grünen sind Tabellenzweiter und treten um 14 Uhr bei der JSG Steinsberg an, die aktuell nur auf sieben Zähler kommt. In der B-Junioren-Verbandsliga treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Der Fünfte, 1. CfR Pforzheim, ist Gastgeber für den Sechsten, TSV Amicitia. Beide Teams trennen aber sechs Punkte, so dass die Viernheimer selbst bei einem Sieg nicht an dem Gegner vorbeiziehen würden. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr. su