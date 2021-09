Fünf Siege in fünf Spielen

Viernheim. Die jugendlichen Tennisspieler des TC 1948 Viernheim halten in ihren Ligen den Anschluss an die Tabellenspitze.

Die Junioren U18 II des TC Viernheim waren beim Auswärtsspiel in Zwingenberg gefordert. In der nominellen Bestbesetzung mit Leonard Göttge, Paul Adler, Sebastian Neumann und Elias Rejda wurden die Zwingenberger mit 4:2 bezwungen. Adler (6:1, 6:1) und Neumann (6:4, 6:3) gewannen ihre Einzel souverän, Göttge verlor unglücklich im Matchtiebreak mit 9:11, Rejda hatte in zwei Sätzen das Nachsehen. Vor den Doppeln stand es daher 2:2, und die Spannung stieg.

Die U 18 hält den Kontakt zu den Spitzenteams. © Tennisclub

Im ersten Doppel setzten sich Neumann/Rejda am Ende sicher mit 6:2 und 6:1 durch. Im Spitzendoppel musste daher die Entscheidung fallen. Göttge und Adler machten es spannend, nach sicher gewonnenem ersten Satz (6:4) ging der zweite Durchgang mit 3:6 verloren. Der Matchtiebreak musste die Entscheidung bringen. Hier behielten die Viernheimer mit 10:7 die Oberhand und sicherten den Auswärtserfolg. In der Tabelle steht das Team aktuell auf dem dritten Platz.

Die U18-Juniorinnen haben dagegen noch Chancen auf den ersten Platz. Das 4:2 im Auswärtsspiel gegen den TuS Griesheim war der fünfte Sieg im fünften Spiel. Denise Albert und Nele Gärtner waren ihren Gegnerinnen deutlich überlegen und siegten jeweils mit 6:0; 6:0. Nach hartem Kampf konnte auch Hanna Embach im Matchtiebreak ihr Einzel mit einem Sieg beenden (4:6, 6:3, 11:9). Mia Fay konnte im Einzel keinen Punkt beisteuern.

Das Doppel Albert/Gärtner zeigte hervorragendes Spielgeschick und gewann das Spiel mit 6:2, 6:3. Embach/Fay mussten eine Niederlage hinnehmen (2:6, 6:7), die aber nichts am Tagessieg änderte. Aktuell steht die Mannschaft an der Tabellenspitze und hat noch ein Heimspiel vor sich. su