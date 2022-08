Fünf Sekunden fehlen zum Sieg

Viernheim. Die zweite Frauen-Mannschaft der TSV-Amicitia-Triathleten hat einen Sieg beim Rennen der 2. Bundesliga in Viernheim knapp verpasst. Fünf Sekunden fehlten für den dritten Triumph in der zweithöchsten Liga. In der Gesamtwertung führen die Viernheimerinnen aber weiter souverän, während die Männer mit einem neunten Platz weitere Punkte für den Ligaverbleib holten.

Das vorletzte Rennen der Bundesliga-Saison wurde in Viernheim als Mannschaftstriathlon ausgetragen. Begonnen wurde mit einem Staffelschwimmen: Jede Starterin und jeder Starter legte 350 Meter im Becken zurück. War der letzte Schwimmer aus dem Becken, ging es geschlossen auf die zehn Kilometer lange Radstrecke nach Hüttenfeld und wieder zurück. 2,5 Kilometer Laufen bedeuteten zwei Runden ums Waldstadion.

Gestoppt und gewertet wurde die Zeit nach dem jeweils dritten Finisher – die Mannschaften versuchten also, auf dem Rad und beim Laufen möglichst zusammen zu bleiben und sich gegenseitig ins Ziel zu treiben.

Als Erstes nahmen die Männer das Rennen auf. Die 16 Teams formierten sich am Beckenrand im Waldschwimmbad – jeweils zwei Starter auf jeder Seite. Der erste Schwimmer legte los und schlug nach sieben Bahnen an, dann machte sich der Teamkollege auf den Weg. Nach viermal 350 Metern hatten die Viernheimer, die mit Björn Geizenauer, Jan Werner, Ruben Zillig und Steffen Kundel angetreten waren, rund 1:45 Minuten Rückstand auf die schnellsten Schwimmer und machten sich an die Verfolgung.

Sprung auf Rang zehn

Das Team aus Würzburg war für die Konkurrenz auf den verhältnismäßig kurzen Strecken nicht mehr einzuholen, der Tagessieg ging an die Franken. Erlangen wurde Zweiter mit zehn Sekunden Rückstand, Freilassing sicherte sich Platz drei. Dahinter gab es aber ein dichtes Rennen um die Plätze. Die Viernheimer kamen nach 42:16 Minuten als neuntes Team ins Ziel. Nur neun Sekunden fehlten den Mannen für Rang sechs. Durch diese Platzierung hat sich der TSV Amicitia in der Gesamttabelle auf Rang zehn verbessert. Das Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, ist damit greifbar nah, bei neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Die Herren waren fast schon im Ziel, als der Startschuss für die Frauen ertönte. Der TSV Amicitia war mit Nina Heidemann, Kim Heidemann, Sophia Stößer und Franziska Schildhauer angetreten – in der Besetzung hatten die Viernheimerinnen die ersten beiden Saisonrennen gewonnen. Das Quartett war auch als Erstes aus dem Wasser, aber die Starterinnen aus Augsburg hatten nur wenige Sekunden Rückstand.

Auf dem Rad behauptete der TSV Amicitia den knappen Vorsprung und rannte geschlossen auf die Laufstrecke. Drei Augsburgerinnen konnten das Tempo mitgehen und überholten die Lokalmatadorinnen sogar. Der bisherige Siebte der Zweiten Liga holte sich so nach 46:09 Minuten den Sieg, fünf Sekunden später waren die Viernheimerinnen im Ziel. Die Tabellenführer verpasste zwar den anvisierten Heimerfolg, konnte aber den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen, weil die schärfsten Verfolger Punkte liegen ließen. su