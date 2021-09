Fünf Einrichtungen unterstützt

Viernheim. Einst als Weltverbesserer abgetan, gehört die Fahrradgruppe inzwischen zu den Aktivposten im Katholischen Sozialzentrum in Viernheim. Sie erfüllt ihre Idee seit vielen Jahren mit Leben und findet immer wieder neue Ansatzpunkte „Das Team der Radwerkstatt von Makerspace ist die aktivste Gruppe“, lobte Gemeindereferent Herbert Kohl die Männer, die sich jeden Dienstagnachmittag um defekte Fahrräder kümmern. Die reparierten Bikes werden dann bei mehreren Basaren im Jahr verkauft, der Erlös kommt immer wieder gemeinnützigen Organisationen zugute. Jetzt wurde eine Spende über insgesamt 7500 Euro unter fünf Institutionen aufgeteilt.

Vor dem katholischen Sozialzentrum in der Stadionstraße konnten die Hobbybastler die Spenden persönlich überreichen. „Wir haben außerdem spontan 3000 Euro an die Flutopfer im Ahrtal überwiesen. Als uns wenige Wochen später von dort ein Hilferuf nach gebrauchten Fahrrädern erreichte, haben wir 23 Stück aus unserem Bestand an die Ahr geschickt. Die waren eigentlich für unseren Basar vorgesehen, aber wir hatten ja noch genügend Fahrräder auf Lager“, berichtete Makerspace-Sprecher Hubert Bundschuh von einer weiteren sozialen Aktion.

Feierabendbier vermisst

Während das Sozialzentrum mehrere Monate wegen Corona geschlossen war, ging der Betrieb in der Fahrradwerkstatt weiter. „Nach und nach sind unsere Leute wiedergekommen und haben behauptet, sie hätten uns schmerzlich vermisst. Ich glaube, es war aber eher das gemeinsame Feierabend-Bierchen, das gefehlt hat“, verriet Bundschuh mit einem Augenzwinkern.

Herbert Kohl durfte auch die erste Spende in Höhe von 1500 Euro selbst in Empfang nehmen. Das Geld geht an die Viernheimer Tafel, die ebenfalls vom Katholischen Sozialzentrum betrieben wird und deren Arbeit in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat. „Die Zahlen unserer Kunden sind förmlich durch die Decke gegangen“, nannte Kohl eine Steigerung auf fast 500 Kunden, die bei der Tafel günstig einkaufen können.

Auch der burkinische Freundschaftsverein Yaa Soma weiß schon ganz genau, was er mit den 1500 Euro macht, die ihm zur Verfügung gestellt wurden. „Wir unterstützen damit den Bau von Schulen und deren Einrichtung“, verriet Gaby Weik und übergab den Akteuren als kleines Dankeschön ein gerahmtes Bild einer Fahrradwerkstatt in Burkina Faso.

Der Eine-Welt-Kreis, der ebenfalls 1500 Euro erhielt, unterstützt schon seit vielen Jahren das Patenschaftsprojekt im brasilianischen Rondopolis und Menschen in Nepal. „Mit dem Geld werden Lebensmittelpakete gekauft“, berichtete Hilde Maier von großer Not gerade in Corona-Zeiten.

Um Kinder in Viernheim kümmert sich der Kinderschutzbund, der durch Angelina Bähr vertreten war und sich über die 1500 Euro freute. „Wir unterstützen das Patenprojekt, mit dem Kindern aus bedürftigen Familien notwendige Anschaffungen ermöglicht werden. Zuletzt haben wir ein Kinderbett gekauft“, so die Vorsitzende.

Afrika-Projekt erstmals dabei

Erstmals mit 1500 Euro bedacht wurde der Förderverein „Stand up for Africa“ der sich für notleidende Menschen in Namibia kümmert. Ansprechpartner vor Ort ist der frühere Viernheimer Pfarrer Angelo Stipinovich. „Wir haben davon aus einem Zeitungsartikel im ,Südhessen Morgen’ erfahren und uns zur Unterstützung entschlossen“, erläuterte Bundschuh die Entscheidung der Aktiven.

