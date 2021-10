Führung nicht aufzuholen

Viernheim. Die Handball-Damen des TSV Amicitia haben die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Der TV Brühl setzte sich im Badenliga-Duell mit 28:23 durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tabellenkonstellation – Zweiter gegen Erster, beide Mannschaften unbesiegt – versprach ein spannendes Spiel. Aber den beiden Teams war zunächst eine gewisse Nervosität anmerken, so dass erst nach knapp sieben Minuten das erste Tor der Partie fiel. Vivienne König warf den TSV Amicitia in Führung. Bis zur 14. Minute konnte sich Viernheim auf drei Tore absetzen (3:6) und schien das Spiel im Griff zu haben. Nach einer Brühler Auszeit wendete sich das Blatt jedoch und auch der Spielstand drehte sich in ein 9:7 für Brühl. Bis zur Halbzeit behaupteten die Gastgeber einen Ein-Tore-Abstand (12:11).

Direkt nach dem Seitenwechsel baute Brühl den Abstand auf 14:11 aus. Diesen Rückstand konnten die Gäste aus Viernheim nicht mehr aufholen – im Gegenteil. Beim 20:14 lagen sie sogar mit sechs Toren im Hintertreffen. Neben zahlreichen technischen Fehlern und Fehlwürfen im Angriff war auch die Schiedsrichterleistung ein Faktor für den Bruch im Spiel der Viernheimerinnen, die die Entscheidungen als „diskussionswürdig“ bezeichneten: Insgesamt wurden acht Zeitstrafen und elf Siebenmeter gegen den TSV Amicitia verhängt. In der 53. Minute war beim 24:21 zwar nochmals ein Anschluss hergestellt, aber durch drei Tore in Folge stellte Brühl den alten Abstand wieder her. Die sechs Tore Unterschied standen auch am Ende auf der Anzeigetafel (29:23). Der TV Brühl hat sich damit an die die Tabellenspitze der Badenliga geschoben und rangiert dort vor den Viernheimer Handballerinnen.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard (Tor); Susanne Wolf, Sophia Niesel (2), Julia Fischer (4), Luisa Minich (1), Celine Marek (5/2), Lea Schmitt (1), Vivienne König (4/1), Jacqueline Mader (4), Franziska Mandel (1). su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2