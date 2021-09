Führung im Museum

Viernheim. Das Internationale Frauen-Café trifft sich am Montag, 20. September, um 15 Uhr zum Besuch der Ausstellung Frauen-Blicke im Museum, Berliner Ring 28. Alle Interessierten sind eingeladen. Um vorherige Anmeldung im Gleichstellungsbüro unter gleichstellungsbuero@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/98 83 64 wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die derzeit gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten.

Die Sonderausstellung „Frauen-Blicke“ ist seit dem 10. Juli im Museum zu sehen. Das städtische Gleichstellungsbüro und das Museum Viernheim lässt in einer Kooperationsveranstaltung Frauen zu Wort kommen. Die Texte der Ausstellung stammen aus Zeitzeuginnen-Interviews, die im Auftrag des Stadtarchivs Viernheim durchgeführt wurden. Befragt wurden gebürtige und zugezogene Viernheimerinnen der Geburtsjahrgänge von 1928 bis 1982 aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Von der Berufswelt als Bäuerin oder in der Bekleidungsfabrik Fourman, vom Engagement in Politik oder im Verein, von der Seniorin bis zur Schülerin sind viele Sichtweisen vertreten. red