Führung erfolgreich verteidigt

Viernheim. Bei den BG-Verantwortlichen liefen nach und nach die Ergebnismeldungen ein, und mit dem Sieg der Herren 1 beim USC Freiburg 2 war der Spieltag perfekt: Alle Teams der BG Viernheim-Weinheim konnten auswärts gewinnen.

Die Herren verteidigten mit einem 58:50-Erfolg in Freiburg auch die Tabellenführung in der Gruppe B der Oberliga Baden. Die Vorzeichen standen aber alles andere als gut für die „Sharks“, mit Sal Baragiola und Daniel Lohrke waren zwei wichtige BG-Spieler nicht dabei, zudem fehlten mit Patrick Dörr, Tom Rothermel und Maurice Martin weitere Rotationsspieler. Also mussten drei U18-Spieler, die direkt zuvor auf dem Parkett standen, sowie Dean Spencer von den Herren 2 aushelfen. „Dadurch haben wir den Fokus auf Defense gelegt“, erklärte Coach Zimmermann seinen taktischen Ansatz gegen die punktgleichen Freiburger.

Von Beginn an war klar, dass es eine hart umkämpfte Partie wird, in der Einsatz und Rebounding einen großen Stellenwert haben würden. Das klappte im ersten Viertel auch sehr gut, mit 15:19 führten die „Sharks“. Doch bis zur Halbzeit kamen nur noch acht Punkte hinzu, und die Breisgauer konnten mit einer knappen 28:27-Führung in die Pause gehen.

Die BG ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Es war dann vor allem das Offensiv-Trio der erfahrenen Stammspieler Victor Habrich, Lukas Kreutzer und Sebastian Geister, die die Führung zurückholten (41:44, 30. Minute).

„Defensiv haben sich alle sehr reingehängt, und wir haben nur ganz schwer Punkte zugelassen“, war Zimmermann mit dem Einsatzwillen seiner Mannschaft im Schlussabschnitt mehr als zufrieden. „Am Ende hat unsere bessere Defense den Unterschied gemacht. Wir haben praktisch keine zweiten Wurfchancen oder Fastbreak-Punkte erlaubt“, war der Trainer erleichtert und verteilte noch ein Sonderlob an die drei U18-Spieler: „Ohne Leon Bregulla, Clemens van Miltenburg und Jannik Schwarz hätten wir niemals gewonnen.“

BG Viernheim-Weinheim: Lukas Kreutzer (16 Punkte), Victor Habrich (15), Sebastian Geister (11), Dean Spencer (7), Dogukan Ceneli (5), Leon Bregulla (4), Clemens van Miltenburg, Jannik Schwarz. su