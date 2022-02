Führerschein gefälscht

Viernheim. Mit einem gefälschten Führerschein ist ein 28-jähriger Autofahrer aus Mainz in Viernheim erwischt worden. Der Mann war am Donnerstag von Polizeibeamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in der Molitorstraße kontrolliert worden. Während der Kontrolle zeigte der 28-Jährige den Beamten einen Führerschein vor. „Bei der Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte“, berichtete die Polizei am Montag. Eine echte Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht. Daher endete seine Fahrt direkt. Der falsche Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten. pol

