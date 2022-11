Viernheim. . Zum Frühstück im Café Kontakt laden das Demenznetz und die Selbstverwaltete Begegnungsstätte 55+ am Mittwoch, 9. November, 9.30 bis 11.30 Uhr, ein. Ein „echter Vernemer Kerweborscht“ werde an dem Vormittag die SBS am Schillerplatz besuchen, heißt es in der Ankündigung. Die Gäste erhalten dabei umfangreiche Informationen über den Kerweverein und lernen das Kerwegedicht sowie das Kerwelied kennen. Musikalisch umrahmt wird das Treffen von Marian Ferlinz. Das Angebot richtet sich an alle Viernheimer Senioren, ganz besonders aber an Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen, die gerne eine Auszeit genießen möchten. red

