Frühlingsfest in der Kita

Viernheim. Großes Treiben war kürzlich im Garten der Internationalen Kindertagesstätte am Kapellenberg zu beobachten: Von weitem sah man schon rote Luftballons überall im Garten, eine Einhornhüpfburg thronte in der Ecke vor dem Gemüsegarten, Bäume und Büsche mit Girlanden verziert.

Nach einer langen Zeit der Einschränkungen wurde das Frühlingsfest mit den Kindern des Kindergartens und der Krippe gefeiert. „Wir wollen, dass die Kinder nach der langen Zeit der Entbehrungen und Einschränkungen einfach Spaß haben“, sagte ein Vertreter des Elternbeirates.

Nach dem Morgenkreis ging es dann los: Die Kinder stürmten den Garten, konnten an einem Basteltisch Windräder basteln, sich an einem anderen Stand Tattoos malen lassen und beim Dosenwerfen und Torwandschießen Preise gewinnen. Bei einem Wurfspiel mit Bällen konnten sogar schon die Krippenkinder mitmachen. Wer von den Kindern Lust hatte, konnte in der Disco unter dem Weidenbaum seiner Freude Ausdruck verleihen.

Da bei Festen das Essen eine große Rolle spielt, gab es ein weiteres Highlight: An einem Zuckerwatten- und Popcornstand erhielt jedes Kind eine Portion Zuckerwatte und eine kleine Tüte Popcorn. Die hierfür erforderlichen Maschinen wurden dankenswerterweise seitens der Eltern für die Einrichtung gespendet. Der Abschluss des Festes war ein gemeinsames Mittagessen. Bei Hot Dogs, Pommes Frites und Apfelsaftschorle fand das Fest einen gemütlichen Ausklang.

Die Kita Kapellenberg besuchen Kinder aus 37 verschiedenen Nationen. Vielfältigkeit der Kulturen wird hier seit Jahrzehnten gelebt und findet auch Ausdruck in der Namensgebung der Einrichtung. Als Internationale Kita – und seit 2016 auch Sprachkita – hat es hier Tradition, Feste verschiedener Länder zu feiern. Hierbei wird an der Lebens- und Erfahrungsweltwelt der Kinder angeknüpft.

In der internationalen Kindertagesstätte Kapellenberg wird die Vielfalt als eine große Bereicherung für die Gesellschaft gesehen und diese Haltung an die Kinder weitergegeben. Das Vorleben von Toleranz und Akzeptanz leistet, neben der alltäglichen pädagogischen Arbeit, einen wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben – gerade in der heutigen Zeit. red

