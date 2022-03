Frühling mit Musik begrüßt

Viernheim. Mit einer Matinée unter dem Titel „Frühlingserwachen“ läuteten die Lehrkräfte der Musikschule am Sonntagvormittag im großen Saal des Bürgerhauses das Ende des Winters ein. Mit klassischen Werken berühmter Komponisten wurden den zahlreichen Zuhörern die Herzen erwärmt. Musikschulleiter Rúnar Emilsson zeigte sich bei seiner Begrüßung erfreut über den Zuspruch und die Tatsache, „dass nach einer endlos langen Pause endlich wieder solche Veranstaltungen stattfinden können.“

Den Auftakt machten Stanislav Novitskiy (Flügel) und Matthias Bantay (Violoncello) mit Fantasiestücken von Robert Schumann. Als Solist präsentierte Stanislav Novitskiy Werden von Alexander Svcriabin und Sergei Rachmaninov. Jelena Engelhardt (Harfe) und Bianca Alecu (Querflöte) hatten sich eine Komposition von Marc Barthomieu ausgesucht. Zusammen mit Matthias Bantay spielte Jelena Engelhardt Stücke von Luigi Maurizio Tedeschi und Hermann Hopf.

Isaak Deunaevskij und Yvgeny Derbenko lieferten die Vorlagen für Eduard Ungefucht (Akkordeon) und Cornelia Pahkle (Querflöte). Markus Seeger mit der Trompete und Pianist Stanislav Novitskiy brachten Werke von Allan Botschinsky zu Gehör. Philippe Gaubert und Francois Borne hatten Alecu und Novitskiy inspiriert. Den Abschluss bildete das Trio Christian Marley (Saxophon), Walter Helbig (Schlagzeug) und Boris Friedel (Bass) mit Liedern von Sonny Rollings und Horace Silver.

Dieses musikalische Zusammenspiel war gleichzeitig der Auftakt für das Sommersemester der Musikschule, das am 1. April beginnt. Die Angebote sind für alle Altersstufen und Instrumente sowie Gesang geeignet und können im Einzel- oder Gruppenunterricht wahrgenommen werden. Unterricht gibt es sowohl im klassischen Stil, als auch in den Bereichen Pop und Jazz.

Die „Kängurumusik“ bietet den ganz Kleinen (ab 18 Monaten bis vier Jahre) den optimalen Einstieg in musikalische Spiele und in das Erleben von Musik. Die Kurse besuchen die Kinder in Begleitung ihrer Eltern. Ziel ist es, die Spielfreude der Kinder zu wecken und das aktive Musizieren in der Familie anzuregen.

Die musikalische Früherziehung ist ein Angebot für Kinder ab vier Jahren bis zur Einschulung. Hier stehen Singen und Sprechen bei Tänzen und Bewegungsspielen auf dem Programm, aber auch Instrumentalspiel sowie die musikalische, motorische und soziale Entwicklung. In Kooperation mit Kindertagesstätten kann dieses Angebot sogar in der entsprechenden Einrichtung in Anspruch genommen werden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich – auch online unter www.musikschule-viernheim.de. JR