„Natürlich Viernheim“ lädt ein zu einem Ernte- und Pflegetermin am Dienstag, 27. September, um 17 Uhr an der Viernheimer Essecke, der Grünanlage an der Kreuzung Peter-Minnig-Straße/Bürgermeister-Reisenbach-Straße.

Vor der Winterperiode gilt es bei dem Urban-Gardening-Projekt nach dem Rechten zu sehen. Nachdem im Frühjahr die Basis für die Gartensaison geschaffen wurde, gilt es nun, die

...