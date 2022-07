In den vergangenen Jahren hat der Friseursalon Hairlex in der Kirschenstraße 34 immer wieder Benefizaktionen zugunsten bedürftiger Menschen oder karitativen Einrichtungen organisiert. Jetzt steht erneut ein Termin an, bei dem die Mitbürger ihren Kopf für einen guten Zweck hinhalten können. Denn nach zweijähriger Zwangspause findet im Salon am Samstag, 30. Juli, ab 14 Uhr wieder ein

...