Viernheim. „Hier hat sich ganz schön viel verändert“, sagte Martina Wiegand und staunte, als sich die Tür zum Tierheim-Gelände öffnete. Schon seit über einem Jahr war sie nicht mehr vor Ort, und seitdem wurde viel um- und angebaut. „Wir haben derzeit einen Hund und eine Schildkröte, aber ich hatte schon in der Kindheit viel mit anderen Tieren wie Hasen oder einer Ziege zu tun“, erklärte die Malermeisterin ihren Bezug zu Tieren und warum sie und ihr Mann das Tierheim mit einer Spende von 1000 Euro unterstützen.

25-jähriges Bestehen

In diesem Jahr feiert der Malerbetrieb von Martina und Thomas Wiegand 25-jähriges Bestehen. „Wir konnten das Jubiläum leider nicht wie erhofft mit Freunden, Kunden und Lieferanten groß feiern, wollten mit dem eingesparten Geld aber doch etwas Gutes tun“, so die Firmeninhaber. Da kam dann das Tierheim ins Spiel, sehr zur Freude von Tierheimleiterin Nicole Dalesio. „Wir sind auf Spenden so stark angewiesen wie noch nie. Anderen Tierheimen droht wegen fehlender Finanzen in Zeiten von Corona sogar schon die Schließung. Auch uns fehlt das Geld aus Veranstaltungen wie den Flohmärkten oder dem Musikfestival Wuzzdog“, berichtete Dalesio. Es gebe immer wieder die Bereitschaft von Bürgern zur aktiven Mithilfe, wegen der Hygienevorschriften gehe dies derzeit aber nicht.

Mit dem Spendengeld soll vor allem Nahrung für die derzeit 30 Hunde gekauft werden. Denn nach Angaben der Tierheimleiterin benötigt ein Tier etwa ein halbes Kilogramm Futter pro Tag, darunter auch immer wieder Spezialnahrung. Außerdem fallen Kosten für Arznei und Arztbesuche an. „Gerade wurde ein zwölfjähriger Schäferhund mit einer Gehbehinderung abgegeben. Das erfordert natürlich eine besondere Pflege“, beschrieb Nicole Dalesio ein Einzelschicksal.

Das Tierheim ist aufgrund der Hygienevorschriften für Besucher und die bis zu 15 Gassigeher weiterhin geschlossen. An Arbeit mangelt es den Beschäftigten und ehrenamtlichen Helfern allerdings nicht, denn es gilt, die modernisierte Anlage zu pflegen und die Tiere zu versorgen. Außerdem ist ein Umbau der Krankenstation geplant. Zuerst aber sind in den Ausläufen der Hunde sechs neue Bäume zu pflanzen, die ebenso durch eine Spende angeschafft werden konnten. JR