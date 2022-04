Friedrich-Ebert-Straße gesperrt

Viernheim. „Wir komme ich denn jetzt zum Friedhof?“, will ein Autofahrer aus Mannheim wissen, als er in der Friedrich-Ebert-Straße vor den Absperrgittern steht und nicht mehr weiter weiß. Wie viele andere Verkehrsteilnehmer auch hat der Mann die Umleitungsschilder und Hinweise zur Straßensperrung ignoriert und muss nun danach wieder umständlich umdrehen. Eine Durchfahrt ist an dieser Stelle nämlich seit einigen Tagen nicht mehr möglich: Für die in der Industriestraße verlegten Kanalrohre mit einem Durchmesser von zwei Metern werden jetzt Anschlüsse geschaffen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich noch bis Ende Mai andauern.

Damit gehen die Kanalbauarbeiten des Entlastungssammlers Viernheim im Einmündungsbereich Industriestraße/Friedrich-Ebert-Straße in die nächste Bauphase. Durch die Sperrung war eine umfangreiche Umleitungsmaßnahme notwendig geworden.

Alles im Zeitplan

Für die nächsten Wochen ist die Friedrich-Ebert-Straße zwischen der Wasserstraße (Kreisverkehr) und der Weihgartenstraße vollständig für den Kraftverkehr gesperrt. Von einer Vollsperrung betroffen ist weiterhin die Industriestraße zwischen dem Neuen Weg und der Friedrich-Ebert-Straße.

„Die Biegung des Sammlers in die Friedrich-Ebert-Straße wird in diesen Tagen erstellt. Die ausführende Firma richtet Ende Mai eine zweite Kolonne ein, die Arbeiten von der Alexanderstraße bis zum Bürgerhaus durchführt. Dadurch bleibt die Maßnahme im Zeitplan“, hatte Erster Stadtrat Jörg Scheidel in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Situation am Kanalsammler erläutert. Für die Verlegung der mächtigen Rohre auf eine Länge von 2,6 Kilometern wurden Kosten in Höhe von 17,2 Millionen Euro veranschlagt.

Um in den umliegenden Straßen einen Schleichverkehr zu verhindern, ist die Durchfahrt zwischen Wasserstraße und Friedrich-Ebert-Straße über Friedrichstraße, Weihgartenstraße, Elisabethenstraße und Wiesenstraße nur Anliegern gestattet. Es wird empfohlen, diesen Bereich weiträumig zu umfahren und am besten die beschilderte Umleitungsstrecke zu nutzen.

Der Verkehr wird weiträumig über Lorscher-, Werk- und Industriestraße zum Neuen Weg und zur Wiesenstraße umgeleitet. Um den Betrieben und Anwohnern die Zufahrt zu ermöglichen, wurde eine provisorische Verbindung von der Friedrich-Ebert-Straße aus eingerichtet, damit der Liefer- sowie der Kundenverkehr zu den Stadtwerken Viernheim weiterhin möglich bleibt. Ab Mitte April sollen die Stadtwerke aus nördlicher Richtung über die Industriestraße wieder erreichbar sein.

Buslinien betroffen

Der Fußgängerverkehr auf den Gehwegen bleibt jeweils möglich, Radfahrer werden gebeten, bei Bedarf abzusteigen. Änderungen gibt es auch beim öffentlichen Nahverkehr. Die Stadtbuslinie 611 sowie die überregionale Buslinie 644 sind davon betroffen. Die Haltestelle „Stadtwerke“ wird bis Ende Mai beidseitig entfallen. Ein Zustieg zu den Linien ist an den verbleibenden Haltestellen, zum Beispiel „Werkstraße“, möglich. An der Haltestelle stehen entsprechende Hinweise für die Fahrgäste.

Im April vergangenen Jahres war die Straße bereits für rund zwei Wochen gesperrt worden. Damals hatten die Stadtwerke Viernheim unterirdisch bestehende Leitungen verlegt, da diese dem neuen großen Abwasserkanal, der zur Kläranlage führt, im Weg lagen.

