Friedenslicht wird verteilt

Viernheim. Am Sonntag, 19. Dezember gestalten Eltern der aktuellen Konfirmandengruppe mit Gemeindepädagogin Sabine Lorenz und Pfarrerin Irene Dannemann um 18 Uhr den Abendgottesdienst auf dem Vorplatz der Friedenskirche in der Konrad-Adenauer-Allee 16. Thema an diesem vierten Advent ist das Licht – besonders das Kerzenlicht. Und die Ermunterung: „Lass dein Licht leuchten. Brenne für das Leben. Mach die Welt heller und wärmer.“ Passend zum Thema wird – wie in der Apostelkirche – das Friedenslicht von Bethlehem verteilt. „Wer eine Laterne hat, kann diese mitbringen. Dann gelingt es am besten, das Licht angezündet bis nach Hause zu tragen“, freut sich Pfarrerin Dannemann. Weil der Gottesdienst draußen ist, wird warme Kleidung empfohlen und eine Taschenlampe zum Lesen. su

