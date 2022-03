„Aktuell kann ich mir nur eines wünschen – Frieden in der Ukraine“, sagt Matthias Baaß. „Das wäre für mich das schönste Geschenk.“ Wie viele andere Menschen hat der Viernheimer Bürgermeister momentan vor allem das eine große Thema im Kopf – selbst an diesem Dienstag, an dem Baaß seinen 60. Geburtstag feiert. Alle, die ihm etwas Gutes tun wollen, hat er deshalb auf die städtische Spendenaktion

...