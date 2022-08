„Fria un heit“ nun öfter zu sehen

Viernheim. Seit Juni dieses Jahres ist die Ausstellung „Verne – fria un heit“ in der Selbstverwalteten Begegnungsstätte 55+ (SBS 55+) am Schillerplatz 1a zu sehen. Die ausgewählten Originalaufnahmen zeigen Viernheim in den 1960er Jahren und stammen aus den Beständen des Museums Viernheim. Die Motive wurden 2021 von Marzell Müller vom Fotoclub Viernheim in Szene gesetzt und bewusst aus derselben Perspektive neu fotografiert. Damit sind die Unterschiede besonders gut nachvollziehbar, und es wird deutlich, wie sich Viernheim verändert hat. Auf mehrfachen Wunsch bietet die SBS 55+ nun zusätzliche Öffnungszeiten zur Besichtigung der Ausstellung an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Standort Hallenbad befand sich bis 1976 die Zigarrenfabrik Sternheimer/Schöning. © Stadt

Öffnung an Samstagen: 3.Septemper, 1. Oktober und 5. November, jeweils von 11 bis 13 Uhr.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Edingen-Neckarhausen Bürgermeisterwahl: Am 6. November wird gewählt Mehr erfahren

Öffnung am Abend: Mittwoch, 7. September, Dienstag, 4. Oktober und Dienstag, 1. November jeweils von 18 bis 20 Uhr.

Die Termine sind ausschließlich zur Besichtigung der Ausstellung gedacht, eine Bewirtung findet nicht statt. Das Teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Darüber hinaus kann die Ausstellung noch bis Ende des Jahres während der Öffnungszeiten des Kaffeebetriebs der SBS montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Für Rückfragen steht Beate Preuss unter der E-Mail-Adresse seniorenbuero@viernheim.de oder telefonisch unter 06204-988236 gerne zur Verfügung. red