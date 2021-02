Viernheim. Der 55 Jahre alte Unternehmensberater Thomas Klauder tritt bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 14. März, für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Alle Kandidaten stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Politische Fragen

Die ganze Welt fordert mehr Digitalisierung. Wie wollen Sie die Verwaltung fit machen für die Zukunft – in den internen Abläufen und als Dienstleister für die Bürger?

Thomas Klauder: Was ich tun möchte, steht auf zwei Säulen: die eine ist die Haltung dazu. Wenn die Digitalisierung nicht aktiv begrüßt wird, wird sie in die Verwaltung nur schwer Einzug halten und nur schwer als Dienstleistung angeboten werden können. Zu lange wurde an alten Arbeitsprozessen und am Papiergeschäft festgehalten. Man muss durch Beispiel führen, von der Spitze. Es ist eine Frage des Verhaltens, und wenn es eine Frage des Verhaltens ist, ist es eine Frage von Führung, Ausbildung und Überzeugung. In dem Thema sind wir zu schwach aufgestellt, das muss ich verbessern. Das andere ist die Frage nach den technologischen Lösungen und Plattformen. Hier muss Viernheim das Rad nicht neu erfinden, es gibt potente private und öffentliche Dienstleister, die in hunderten von hessischen Städten schon gute Lösungen implementiert haben. Mit denen muss man aktiv zusammenarbeiten.

Viernheim schien die Finanzmisere überwunden zu haben. Dann kam Corona – und mit dem Virus die massiven Steuerausfälle. Gleichzeitig stehen Millioneninvestitionen ins Kanalnetz oder das Rathaus an. Wie wollen Sie künftig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen?

Klauder: Es stellt sich mir nach den Jahren im Magistrat die Frage nach den Fördertöpfen. Ich glaube, es gibt keine zentral kompetente Stelle, die sich damit effektiv auseinandersetzt. Man kann sie einrichten durch Verschiebung von Ressourcen, die in diesen Zeiten weniger gebraucht werden. Ein weiteres Thema von strategischer Bedeutung ist die Ansiedlung von Unternehmen. Ich habe da in den letzten Jahren wenig Initiative gesehen, eher nur Reaktion. Wir haben Platz genug im Bestand, da kann noch einiges passieren. Ich möchte an dieser Stelle auch laut darüber nachdenken, ob denn der jetzt schon massiv ausufernde Umbau des Rathauses noch eine zeitgemäße Lösung ist, und ob man nicht mit einer kompletten Neukonzeption deutlich Geld sparen könnte. Ich würde dieses Thema gerne noch einmal in die Runde geben.

Kaum ist die Kita Lorscher Straße fertig, da werden weitere Betreuungsplätze gebraucht. Wie wollen Sie der steigenden Nachfrage dauerhaft nachkommen?

Klauder: Ich denke, wir brauchen einen Mix von verschiedenen Lösungen. Einfach einen Kindergarten nach dem andern bauen, kann nicht die Lösung sein. In Anlehnung an CDU- und Grünen-Initiativen plädiere ich für Lösungen, die Kinder, Pflanzen und Tiere, generell die Natur zusammenbringen. So kann man Wald-, Feld-, Garten- oder andere Kindergärten flexibel und sehr kostengünstig installieren und im Falle sinkenden Bedarfes auch wieder zurückbauen. Private Unternehmen dürfen wir nicht vernachlässigen, es gibt auch in Viernheim Beispiele, wie man Kinder jeglichen Alters einer Institution anvertrauen und ausgezeichnete Leistungen erhalten kann. So etwas muss nicht immer am oberen Ende sein, das gibt es in allen Preisklassen. Kooperationen sind wünschenswert. Wie wäre es mit städtisch geförderten Betriebs-Kitas? Es gibt Firmen in Viernheim, für die das passen würde.

Auch bei der Pflege gibt es großen Bedarf. Viernheim hat über viele Jahre Konkurrenz vom städtischen Forum der Senioren ferngehalten. Braucht die Kommune nicht doch ein weiteres Altenwohnheim?

Klauder: Wir brauchen ein vielfältiges Angebot, und wir sollten die Initiativen privater Unternehmer nicht behindern. Ich glaube, es ist falsch, eine städtische Institution vorgeblich vor Wettbewerb zu schützen. Wettbewerb muss nicht immer ruinös sein, im Gegenteil, er kann unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Zielgruppen möglich machen und dadurch das positive Gegenteil bewirken. Die Verhinderung eines privaten Altenheims war aus meiner Sicht ein Fehler, gegen die Viernheimer Bedürfnisse und ein Frevel an der freien Marktwirtschaft. Meine Gesprächspartner aus dem privaten Pflegemarkt fürchten keine Konkurrenz und glauben fest daran, dass man in Viernheim vielfältige Angebote wie Kurzzeitpflege, Tagespflege, Mehrgenerationenhäuser und vieles andere mehr benötigt.

Der Klimaschutz ist das Zukunftsthema schlechthin. Welchen Beitrag kann die Stadt leisten, damit Viernheim auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleibt?

Klauder: Initiativen zur privaten Energiegewinnung, Versickerung, Begrünung sind zu fördern. Das kann man in Bebauungspläne aufnehmen, fand aber hier noch nicht statt. Welch eine verpasste Chance, in Bannholzgraben Dachbegrünung oder Fotovoltaik bindend zu machen. Wir müssen die Abkehr von fossilen Energieträgern unterstützen beim Hausbauen, an öffentlichen Gebäuden, im Verkehr. Dem Wandel der Mobilität muss Rechnung getragen werden, weg vom übermotorisierten Individualverkehr in der Innenstadt, hin zu flexiblen öffentlichen Lösungen, Förderung privater und Ausbau städtischer klimaneutraler Fahrzeuge.

Private Fragen

Wir stellen uns vor: Corona ist vorbei. Was holen Sie als Erstes nach?

Klauder: Ich bin mir nicht sicher, ob sich entgangene Lebensfreude einfach so nachholen lässt, und die Kontaktbeschränkungen sind ja auch sinnvoll. Deswegen freue ich mich aber trotzdem wie verrückt auf das nächstmögliche große Essen mit Freunden und der Familie, egal ob bei uns oder im Restaurant.

Sie stehen in der Küche, heute Abend kommen Freunde zum Essen. Worauf dürfen sie sich freuen?

Klauder: Meine Frau und ich sind leidenschaftliche Köche, aktuell würde ich zwei winterliche Varianten auswählen: Für die kleine Gesellschaft ein Stück Wild aus der Gegend, egal welches, in Spätburgunder geschmort, dazu selbstgemachte Kartoffelklöße und Rotkraut. Für die große Gesellschaft eine Bohnensuppe nach meiner Großmutter Rezept, Fleischwurst dazu und Bauernbrot.

Ein sonniger Sonntag, kein Corona, keine Termine. Was machen Sie?

Klauder: Erst Sport, dann Gartenarbeit und ein Sonnenbad nehmen, vielleicht auch eine Wanderung. Am Abend in Gesellschaft kochen und essen, am liebsten draußen.

Ihre Wohnzimmerlampe fällt von der Decke. Was tun Sie?

Klauder: Ich hänge sie wieder auf, was sonst? Aber dieses Mal besser!

Mathematik oder Philosophie? Warum?

Klauder: Ich wähle die Philosophie. Die Mathematik hilft uns, die gegenständliche Welt zu begreifen und zu beschreiben. Das ist wichtig. Die Philosophie hilft uns, menschliches Handeln besser zu verstehen und im Werden der Menschheit einzuordnen, das ist für mich wichtiger.

