Freude über Vizemeisterschaft

Viernheim. Die TSV-Amicitia-Frauen haben die zweite Triathlon-Bundesliga mit dem Vizemeister-Titel abgeschlossen. Ein dritter Platz in der Tageswertung beim Saisonabschluss in Baunatal sicherte den Viernheimerinnen in der Endabrechnung Rang zwei hinter Zweitliga-Meister SV Würzburg.

„Das war für uns eine geniale erste Saison in der zweiten Bundesliga“, ist Trainerin Silke Heidemann stolz auf ihr Team, das 2019 aus der Regionalliga den Aufstieg in Liga zwei schaffte und 2020 ohne jeden Wettkampf blieb. Ausgerechnet der letzte Wettkampf der Saison wurde bei sommerlichem Wetter und damit besten Triathlon-Bedingungen ausgetragen. Franziska Schildhauer, Sophia Stößer, Nina Heidemann und Trainerin Silke Heidemann gingen die Distanzen 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen für den TSV Amicitia an.

Da in die Veranstaltung auch die Hessenmeisterschaften eingebunden waren, waren kurzfristig auch Zeitfahr-Räder zugelassen, was bei Bundesliga-Wettkämpfen eigentlich nicht gestattet ist. Da nicht alle Bundesliga-Teams mit Zeitfahrrädern am Start waren, ärgerte man sich über diese Wettkampfverzerrung.

Nach dem Schwimmen über 500 Meter führten die Viernheimerinnen das Feld an. Nina Heidemann und Franziska Schildhauer kamen zeitgleich aus dem Wasser und gingen in der Spitzengruppe auf die Strecke, Sophia Stößer und Silke Heidemann folgten mit ein paar Sekunden Abstand. Beim Radfahren zeigte sich dann der Vorteil der Athletinnen mit Zeitfahrrädern, die sich allesamt im vorderen Feld platzieren konnten. Die schnellsten Radfahrerinnen hatten über zwei Minuten Vorsprung auf die Viernheimer Starterinnen.

Beim abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf machte Nina Heidemann mit der zweitbesten Laufzeit im Feld (18:35 Minuten) noch einige Plätze gut und kam als Dritte der Tageswertung ins Ziel. Franziska Schildhauer wurde Siebte, Sophia Stößer belegte Rang zwölf und Silke Heidemann kam als 19. ins Ziel. Die Platzierungen bedeuteten Platz drei in der Mannschaftstageswertung. Und der TSV Amicitia verteidigte damit den zweiten Platz in der Gesamttabelle vor Freiburg.

Für die stolze Trainerin ist der Erfolg keine Überraschung: „Der Zusammenhalt der Viernheimer Mädels ist riesig – sowohl im Training als auch Wettkampf.“ su