Freude über Platz vier im Herren-D-Pokal

Viernheim. Die vierte Tischtennismannschaft des TV 1893 Viernheim hatte ihre Spieler für den Herren-D-Pokal der Spielrunde 2021/22 angemeldet. Durch ein Freilos in der ersten Runde erreichte die Mannschaft das Achtelfinale.

Die Auslosung bescherte den Viernheimern ein Auswärtsspiel bei der DJK Käfertal/Vogelstang VII. Durch eine gute Mannschaftsleistung gelang ein 4:1-Sieg. Der damit verbundene Einzug ins Viertelfinale wurde mit den Spielern Kai Kaminski, Philipp Thielmann und Rainer Kullmann erreicht. Das Doppel Thielmann/Kullmann legte nach einem dramatischen Spielverlauf – 3:2-Erfolg nach 0:2-Satzrückstand – den Grundstein für diesen nicht unbedingt zu erwartenden Erfolg.

Nächster Gegner der Mannschaft war die DJK Wallstadt V. Auf dem Papier eigentlich chancenlos, wuchs die Mannschaft an diesem Abend über sich hinaus und erreichte das Final-Four des Herren-D-Pokals. Für den Erfolg sorgten die Spieler Philipp Thielmann, Arkadiy Potashnikov, Sven Niebler und Rainer Kullmann. Auch bei dieser Begegnung legte das Doppel Tielmann/Kullmann durch einen ungefährdeten 3:0-Erfolg die Basis für das Weiterkommen.

Das Final-Four wurde kürzlich ausgetragen. Die Auslosung in der Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim ergab, dass die vierte Mannschaft gegen SG Birkenau-Hemsbach V spielen sollte. Der Gegner trat fast in Bestbesetzung an. Auch mit einer engagierten Leistung Arkadiy Potashnikov, Rainer Kullmann und Diar Aljorany war eine 0:4-Niederlage nicht zu vermeiden .

Damit beendete die vierte Mannschaft dieses Pokalabenteuer mit einem ehrenvollen vierten Platz. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass sich für diesen Pokal 19 Mannschaften angemeldet hatten. red