Freude über Mitgliederzuwachs

Viernheim. Die Junge Union (JU) Viernheim hatte bei der Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen jede Menge Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Anschließend wurde in geselliger Runde noch gefeiert. Grund dafür war sicher auch der deutliche Mitgliederanstieg, die Zahl beim Nachwuchs der Christdemokraten stieg von 81 auf 103. Es wurde aber auch dem viel zu früh verstorbenen Mitglied Bastian Kempf in einer Schweigeminute gedacht. Im Mittelpunkt standen natürlich die Vorstandswahlen, wobei es keine nennenswerten Änderungen gab.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Vorsitzender Amar Besic an die Kommunalwahlen im März. „Das war ein besonderer Wahlkampf unter erschwerten Bedingungen. Trotzdem ist es der CDU gelungen, die Wahl zu gewinnen und ihren Stimmanteil sogar leicht zu erhöhen. Gleich zehn Mitglieder der Jungen Union hatten es damals auf die Liste geschafft, Torben Kruhmann, Jörg Scheidel und Ruth Büchler gelang der Einzug in die Stadtverordnetenversammlung.“ Mit Jörg Scheidel wurde ein JU-Mitglied mittlerweile zum ersten Stadtrat gewählt.

Weitere Aktivitäten waren die Aktion Einkaufhelden zu Beginn der Pandemie und ein Antrag von Jonathon Olson zur Änderung des Tierschutzgesetzes hat es neulich bis auf die Bundesebene geschafft. Für Besic ein eklatanter Beleg dafür, dass die Junge Union Viernheim auch in der Sacharbeit aktuelle Themen angeht. Auch vor der Bundestagswahl gab es zahlreiche Aktivitäten, was allerdings nicht von Erfolg gekrönt war.

Schatzmeister Sven Kempf stellte fest, dass die Wahlkampfkosten den Kassenbestand belastet haben, zudem seien zuverlässige Einnahmequellen aus vergangenen Jahren versiegt. Deshalb wurde verstärkt zu Spenden aufgerufen. Kassenprüfer Jastin Hanelt konnte die Entlastung des Vorstands guten Gewissens beantragen, die auch einstimmig erfolgte.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Amar Besic wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Carlo Brandmüller (Stellvertreter), Sven Kempf (Schatzmeister), Pascal Hoffmann (Geschäftsführer), Johannes Will (Schriftführer), Axel Spieß (Pressesprecher), Nick Pfister (Sozialmediabeauftragter) sowie Alessio Asaro, Dana Häffner und Leo Lamko als Beisitzer vervollständigen das Gremium. Patrick Rupp und Benedikt Gärtner prüfen die Kasse.

Torben Kruhmann (Vorsitzender CDU Viernheim und stellvertretender Landesvorsitzender JU Hessen) und Levin Held (Bezirksvorsitzender Junge Union Südhessen) lobten das Engagement der Viernheimer Nachwuchspolitiker ebenso wie JU-Vertreter anderer Kreisgemeinden. JR