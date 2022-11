Freude über ersten Heimsieg

Viernheim. Ein großer Heimkampftag sollte es für den Stemm- und Ringclub (SRC) werden, denn in der Waldsporthalle standen gleich drei Derbys an. Nach dem Nachwuchs holte sich die zweite Mannschaft einen knappen 17:16-Sieg gegen den KSV Hemsbach. Höhepunkt war aber das Gastspiel der Kurpfälzer Löwen in der zweiten Bundesliga vor über 300 Zuschauern. Am Ende jubelten die Hausherren über den ersten Heimsieg der laufenden Saison, der mit 19:9 sogar unerwartet deutlich ausfiel. Damit beendeten die Südhessen die Vorrunde auf Rang vier.

Die Gastgeber erwischten wieder einen gelungenen Start, denn Demian Liutcanov landete mit einer starken Vorstellung gegen Abdul Rafar Ahmadi im Freistil bis 57 Kilogramm nach 2:22 Minuten einen Schultersieg. Beim zweiten Kampf des Abends konnten die einheimischen Anhänger erneut jubeln, denn Adam Varga benötigte gegen den völlig überforderten Attila Tamas im Griechisch-Römisch bis 130 Kilo ebenfalls nicht die sechsminütige Kampfzeit. 16 Sekunden vor dem Schlussgong entschied der Kampfrichter auf technische Überlegenheit für den Viernheimer.

Danach durfte aber der zahlreich vertretene Gästeanhang jubeln, denn der junge SRCler Finn Strohmer war im Griechisch-Römisch bis 61 Kilo gegen Routinier Virgil Munteanu trotz heftiger Gegenwehr ohne Chance. Nach 3:14 Minuten war der ungleiche Kampf zugunsten Munteanus wegen technischer Überlegenheit beendet. Auf Spitz und Knopf stand anschließend der Vergleich zwischen Sebastian Schmidt und Dzhambulat Ustaev im Freistil bis 98 Kilo. Beim 5:5-Zwischenstand gelang es Schmidt, seinen Gegner über den Mattenrand hinauszuschieben, was den entscheidenden Punkt zum 6:5-Erfolg brachte. Den letzten Kampf vor der Pause gewann Malik Bicekuev gegen Viernheims Richard Vilhelm im Freistil (bis 66 Kilo) mit 6:1, was den Gästen zwei Mannschaftspunkte bescherte. Beim Halbzeitstand von 9:6 für die Hausherren durften die Kurpfälzer Löwen noch vom Gesamtsieg träumen.

Auch nach dem 5:2-Punktsieg von Florian Scheuer gegen Stiven Brandy Schäfer im Griechisch-Römisch bis 86 Kilo, der dem Team zwei Punkte bescherte, war der Ausgang weiter offen. Der Vorsprung des SRC schmolz um einen Zähler, denn Alexander Riefling konnte gegen Publikumsliebling Pascal Hilkert im Griechisch-Römisch bis 71 Kilo mit 3:1 die Oberhand behalten. Die Spannung stieg weiter an, denn auch Beat Scheible konnte im Freistil (80 Kilogramm) gegen Matthias Schmidt einen 4:1-Erfolg feiern. Der Zwischenstand danach lautete 11:9.

Ganze 5:05 Minuten mussten die Viernheimer Anhänger anschließend zittern, ehe der Gesamtsieg vorzeitig unter Dach und Fach gebracht wurde. So lange benötigte SRC-Neuzugang Yannick Ott gegen Hossein Alizadeh im Freistil bis 75 Kilo, um einen Schultersieg zu feiern. Obwohl es Alexandru Dosoftei im Griechisch-Römisch Furkan Yildirim (75 Kilo) gemütlich hätte angehen können, legte sich der Viernheimer mächtig ins Zeug. Nach gerade einmal 1:13 Minuten hieß es 15:0, was einen Sieg durch technische Überlegenheit bedeutete.

Diese Woche geht es gleich mit der Rückrunde weiter. Dann werden die Karten neu gemischt, weil damit auch ein Stilartenwechsel einhergeht. Der SRC Viernheim hat am Samstag, 5. November, Heimrecht. Mit der KG Baienfurt/Ravensburg kommt allerdings das aktuelle Schwergewicht der zweiten Bundesliga in die Waldsporthalle. Die Gäste führen nämlich seit dem ersten Tag die Tabelle an. JR