Freude beim gemeinsamen Musizieren

Viernheim. Für Akkordeonfreunde und die, die es noch werden wollen: Die städtische Musikschule Viernheim lädt für Sonntag, 16. Oktober, zu einem besonderen Event in das Bürgerhaus ein. Um 15 Uhr findet das alljährliche Vorspiel in Form eines gemeinsamen Konzerts mit der Akkordeonklasse der Musikschule Heppenheim und der Musikschule Viernheim statt. Die Leitung hat Eduard Ungefucht, der an beiden Musikschulen den Akkordeonunterricht erteilt. Der Bogen der Vorträge spannt sich von einfachen Kinderliedern über Weltmusik bis hin zu anspruchsvollen Werken der Konzertmusik – wunderbare Klänge von Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni oder Astor Piazzolla. Die Schülerinnen und Schüler zeigen ihr Können in Solo-, Duo- und Ensemblevorträgen.

Einlass ist ab 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red