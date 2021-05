Freizeitvergnügen im modernen Windkanal

Viernheim. Im Spätjahr soll Viernheim um eine weitere Attraktion reicher sein. Auf dem Gelände des ehemaligen Bauhaus-Gartencenters entsteht derzeit ein Indoor Skydiving-Windkanal, in dem man den freien Fall – ähnlich einem Fallschirmsprung aus 4000 Metern Höhe – professionell simulieren kann. Gebaut und betrieben wird die Anlage von der Indoor Skydiving Germany Group (ISG), Generalplaner ist der Viernheimer Architekt Roland Träger.

Der „Südhessen Morgen“ hat sich auf der Baustelle umgesehen und über den Fortschritt informiert. „Das ist ein spannendes Projekt, weil wir damit völliges Neuland betreten. Das ist sowohl bei den Baumaßnahmen als auch bei der außergewöhnlichen Technik der Fall. Solche Herausforderungen nehmen wir aber gerne an“, verrät Roland Träger, der bei der Auftragsvergabe auch mehrere Viernheimer Firmen berücksichtigt hat. ISG-Projektmanager Jochen Semmelmann hatte das örtliche Architekturbüro im Internet gefunden: „Die Vielfalt der bisherigen Aktivitäten von Herrn Träger hat uns überzeugt und auch die ersten Gespräche waren angenehm“.

Die Metropolregion wählten die Betreiber wegen der zentralen Lage. Das gut erreichbare Einkaufszentrum mit seinem großen Einzugsbereich direkt in der Nachbarschaft war der entscheidende Aspekt, der auch für Viernheim den Ausschlag gab. Für ISG-Geschäftsführer Boris Nebe ist es der ideale Standort. „Das Rhein-Neckar-Zentrum ist perfekt für ein einzigartiges Freizeiterlebnis wie Indoor Skydiving. Hier profitieren alle Beteiligten von der Lage und Infrastruktur des Shoppingcenters. Besonders natürlich die Kunden, denen ein spektakuläres Erlebnis mit perfekter Anbindung geboten wird“.

Seit September vergangenen Jahres haben die Bauarbeiter das Sagen. Zunächst wurde auf dem Gelände, das wie das Rhein-Neckar-Zentrum der ECE-Gruppe gehört, das Gartencenter abgerissen. Danach begannen die Tiefbauarbeiten. „Wir mussten wegen der ausgeklügelten Technik zehn Meter tief graben, um später den Windkanal installieren zu können. Die überirdische Flugkammer selbst ist sechs Meter hoch, das Gebäude sogar 13 Meter“ beschreibt Träger die Dimensionen des spektakulären Freizeitangebots.

Keine besondere Fitness nötig

Die neueste Generation der ISG-Windkanäle zeichnet sich laut Betreiber unter anderem durch ihre hohe Energieeffizienz aus. Außerdem sollen die Antriebsventilatoren kaum noch Geräusche produzieren. Das Fliegen im Windkanal sei ab einem Alter von vier Jahren möglich und erfordere kein außergewöhnlich hohes Fitnesslevel. Das ultimative Freizeitvergnügen sei sowohl für Einzelpersonen wie auch für Familien und Events von Vereinen und Firmen geeignet.

„Der Flieger bewegt sich in der Flugkammer auf einem Luftkissen in etwa 1,80 Metern Höhe. Einsteigern stellen die Betreiber erfahrene Instruktoren zur Seite, die Hilfestellung leisten und für die nötige Sicherheit sorgen. Zuvor gibt es eine theoretische Einweisung. Dann werden die Spezialanzüge angelegt“ erläutert Semmelmann den Ablauf. Am Rande können Zuschauer das Geschehen verfolgen.

Die Windtunnel-Technologie der ISG-Group wurde zusammen mit dem Institut für Aerodynamik der Technischen Universität Berlin und weiteren Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrttechnik entwickelt und findet aufgrund seiner Energieeffizienz, der Sicherheit und der Qualität des Luftstroms international Beachtung. Das erste Referenzobjekt eröffnete 2009 in Bottrop. Seitdem hat ISG international mehrere Windtunnel-Projekte realisiert.

