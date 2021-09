Freizeitsportler lassen Reifen kreisen

Viernheim. Die Turnabteilung des TSV Amicitia startet in der kommenden Woche mit ihrem Kursprogramm. Ab dem 6. September werden wieder Sportangebote für Kinder und Erwachsene angeboten. Die Turner-Kurse starten am Montag um 18 Uhr mit „Rundum Fit“. Beate Albert bietet dabei Übungen mit diversen Handgeräten, Herz-Kreislauf- sowie Koordinations-, Kraft- und Gleichgewichtsübungen an. Um 19 Uhr folgt Vinyasa Yoga. Melanie Düster zeigt, wie die einzelnen Asanas durch dynamisch fließende Elemente miteinander verbunden werden, so dass ein harmonischer Bewegungsablauf entsteht.

Poonam Ahuja bietet den TSV-Kurs „World Jumping Kids“ an. © TSV Amicitia

Am Dienstag um 9 Uhr lädt Birgit Chluba zu „Body fit“ ein. Der Kurs enthält Elemente aus dem Bereich der funktionellen Gymnastik, von Stretching bis Aerobic. Gearbeitet wird mit verschiedenen Kleingeräten wie Hanteln, Stepper oder Physiobändern. Abends um 19 Uhr gibt es ein Sportangebot nur für Männer mit Übungsleiter Wolfgang Merkel. Verschiedene Ballspiele, funktionelle Gymnastik, Kraftausdauertraining, Koordination und Stabilisation, Wirbelsäulengymnastik, Rückentraining und Entspannungsübungen sorgen für eine abwechslungsreiche Übungsstunde.

Anmeldung Alle Infos zu den Kursen gibt es unter www.tsv-turnen-viernheim.de. Die Angebote finden alle an der Lorscher Straße 84 statt. Anmeldungen zu den Kursen und Übungsstunden sind per E-Mail an die Adresse kurse@tsv-turnen-viernheim.de möglich. su

Neu am Mittwochabend (20 Uhr) ist der Kurs Beckenboden-Gymnastik. Es geht darum, ein Gefühl für den Beckenboden zu bekommen und ihn auf eine sehr entspannte Art und Weise zu entdecken, zu aktivieren und zu trainieren. In den Donnerstag starten die Turner mit zwei Seniorengruppen. Um 10.45 Uhr ist dann „Bodygymnastik“ angesagt. Dieses Angebot schließt sich an „Sport im Park“ an und wird, so lange es das Wetter zulässt, im Freien stattfinden. Nachmittags starten die „Action Minis“ um 17.10 Uhr in der TSV-Halle. Kinder zwischen drei und fünf Jahren können sich bei verschiedenen Bewegungsspielen und in der Bewegungslandschaft austoben. Der aktuelle Trend „Hula“ wird um 18 und um 19 Uhr angeboten. Da können die Teilnehmer die Reifen kreisen lassen. Ein weiteres Angebot zur Ganzkörperfitness besteht am Donnerstagabend um 20 Uhr.

Für Schulkinder von acht bis 13 Jahren gibt es am Freitag das neue Angebot „World Jumping Kids“. Um 13.30 Uhr wird Balance, Haltung und Rhythmik auf den Trampolinen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Protektoren trainiert. Mit den Übungen verbessert sich die Kondition, und die Muskulatur wird gestärkt. Gemäß der aktuellen Vorgaben gilt für den Sportbetrieb in der TSV-Halle die 3G-Regel. Teilnehmer sollten daher geimpft oder genesen sein oder müssen einen aktuellen Negativtest vorlegen. su

