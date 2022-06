Freie Fahrt im Kreisverkehr

Viernheim. Nachdem der neue Kreisel zwischen der Wiesenstraße und der Landesstraße 3111 fertiggestellt ist, werden die Sperrungen am Freitag, 24. Juni, aufgehoben, teilt die Stadt Viernheim mit. Die Arbeiten am Kreisverkehr hatten im September 2021 begonnen. Am Freitag soll auch die Vollsperrung des Wiesenwegs und die Sperrung der Landesstraße in Fahrtrichtung Hüttenfeld aufgehoben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beschilderung fehlt noch

Ziel war es, die Sperrungen nicht länger als unbedingt notwendig fortzuführen und so die damit einhergehenden Belastungen zu mindern, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Allerdings fehle an dem Kreisel noch die Wegweiserbeschilderung, die Schilder werden wegen langer Lieferzeiten zu einem späteren Zeitpunkt montiert.

Auch die Umleitung über die Friedrich-Ebert-Straße, Wiesenstraße, Fritz-Haber-Straße, Max-Planck-Straße und Industriestraße entfällt. Weiterhin erforderlich, da von der Baumaßnahme des Kreisverkehrs unberührt, bleiben die Umleitungen aufgrund des Bauvorhabens am Entlastungssammler. red