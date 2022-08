Freie Fahrt auf der Kreuzstraße

Viernheim. Die letzte Asphaltschicht liegt: Noch innerhalb dieser Woche wird die Kreuzstraße in Viernheim für den Verkehr freigegeben. Das jedenfalls hat die Stadtverwaltung am Donnerstag auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt. Das Teilstück zwischen Saarland- und Alexanderstraße der wichtigen Nord-Süd-Verbindung im Westen der Stadt war seit Baubeginn Mitte April wegen des Ausbaus der Kanäle gesperrt. Die Fertigstellung war für Ende Juni angekündigt. Das Projekt verzögerte sich wie berichtet mehrfach, was die Anwohner mit fortlaufender Dauer sehr verärgert hatte, weil sie nicht zu ihren Grundstücken fahren konnten und Einkäufe schleppen mussten. Die Verzögerung von zwei Monaten wurde mit unvorhergesehenen Mehrarbeiten im Untergrund der Kreuzstraße erklärt.

