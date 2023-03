Freibad öffnet später

Viernheim. Die Sanierungsarbeiten im Waldschwimmbad verzögern sich, die Eröffnung ist nun nicht mehr – wie ursprünglich vorgesehen – im Mai, sondern erst im Juli geplant. Das teilen die Viernheimer Stadtwerke mit. Der Betreiber will dafür die Hallenbadsaison verlängern. Die Einrichtung in der Innenstadt, inklusive Sauna, könne bis zur Eröffnung des Freibades genutzt werden. Die Wassertemperaturen im Hallenbad seien wieder im gewohnten Bereich, auch Warmbadetage würden aktuell angeboten. Aufgrund der Energiekrise waren die Temperaturen zwischenzeitlich abgesenkt worden. Nach Angaben des kommunalen Energieversorgers kann der Zeitplan für die Arbeiten im Viernheimer Freibad nicht gehalten werden, weil es „verschiedene bautechnische Überraschungen“ gab. Was sich dahinter verbirgt, lässt die Stadtwerke GmbH offen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Edelstahlbecken

Vor rund 20 Jahren wurden die Becken des Waldschwimmbads mit Glasfasermaterial ausgekleidet. Es traten allerdings immer wieder Risse auf und sorgten bisweilen sogar für Unterbrechungen des Badebetriebs. Um dies künftig zu verhindern, werden nun moderne Edelstahlbecken eingebaut. Die Stadtwerke bezifferten die Kosten des Projekts zuletzt auf mehr als zwei Millionen Euro. Das Unternehmen rechnet mit einem Zuschuss des Landes Hessen aus dem Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) in Höhe von rund 770 000 Euro. wk