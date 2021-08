Frauenteam zieht nach großem Kampf ins Halbfinale ein

Viernheim. Der TSV Amicitia ist ins Halbfinale des badischen Pokalwettbewerbs eingezogen. Die Fußballfrauen setzten sich mit einem 2:0 (0:0) beim 1. FC Mühlhausen durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der badische Fußballverband hatte entschieden, dass der Pokalwettbewerb der Saison 2020/2021 zu Ende gespielt und damit sportlich der Pokalsieger ermittelt wird. Die Viernheimer Fußballerinnen hatten sich schon ins Viertelfinale gespielt, wo jetzt der 1. FC Mühlhausen wartete. Mühlhausen ist eine technische starke Mannschaft mit erfahrenen Spielerinnen, die um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen werden. Die Mannschaft von Patrick Kloskalla wusste also, dass der Einzug ins Halbfinale kein Spaziergang werden würde. Erschwerend kam für den TSV Amicitia dazu, dass schon früh gewechselt werden musste. Für Luisa Weber rückte Theresa Ritz in die Innenverteidigung.

Die erste Hälfte zwischen dem Verbandsligisten und dem Oberligisten verlief sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten als ihre größte Chance zur Führung eine Eins-zu-eins-Situation vor dem Tor, in beiden Situationen reagierten die Torhüterinnen stark und retteten das torlose Unentschieden in die Pause. Verletzungsbedingt musste Keeperin Celine Danisch in der Halbzeit passen, für sie kam Nicola Seifert ins Spiel. „Die beiden Auswechslungen haben uns die Optionen für den zweiten Durchgang genommen“, bedauerte Coach Kloskalla. Er brachte außerdem Annike Müller und Anna Becker in die Partie und stellte das Spielsystem um. Damit konnten die Viernheimerinnen mehr Druck nach vorne machen und spielten sich immer näher an das Mühlhausener Tor.

Annika Weidner erlöste das Team mit ihrem Treffer in der 80. Minute. Noch war die Führung aber wackelig, der TSV Amicitia musste nachlegen für den sicheren Halbfinaleinzug. Es dauerte aber bis in die Nachspielzeit hinein, ehe Anna Becker alles klar machte. Den schön herausgespielten Konter über Jessica Ströbel schloss sie zum 2:0 ab. „Das war ein hart erarbeiteter, aber verdienter Sieg“, fasste Kloskalla zusammen. Was ihn schmerzt, ist die gelb-rote Karte für Laura Schell in der 90. Minute. Die Kapitänin ist nach dem Platzverweis für das Halbfinale gesperrt. Am kommenden Samstag, 7. August, geht es beim VfB Bretten (16 Uhr) um den Einzug ins Pokalendspiel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TSV Amicitia: Celine Danisch (46. Nicola Seifert), Pauline Kloskalla, Denise Stricklan, Valeria Mangione, Annika Weidner, Antonia von Achten, Jessica Ströbel, Rabea Ronellenfitsch (54. Anna Becker), Maggy Horvath (46. Annike Müller), Luisa Weber (19. Theresa Ritz), Laura Schell. su