Frauenchor trifft sich wieder zur gemeinsamen Probe

Viernheim. Fast sieben Monate mussten die Chöre warten – seit einer Woche wird in Viernheim wieder gesungen. Die aktuelle hessische Verordnung und die niedrigen Inzidenzzahlen gestatten den Sängern, den Singstundenbetrieb aufzunehmen. Der Frauenchor hatte am vergangenen Freitag eine Chorprobe unter freiem Himmel.

„In Stufe eins sind Chorgesang und Orchesterproben unter bestimmten Voraussetzungen im Freien zulässig“, heißt es in der Verordnung. Zu den Voraussetzungen zählt, dass die Sänger ausreichend Abstand zueinander halten, dass alle Kontaktdaten erfasst werden und alle einen Negativnachweis – also Test, vollständige Impfung oder Genesung – vorlegen können. Mit diesen Vorgaben konnte die erste Singstunde organisiert werden.

„Der MGV 1846 hat uns sofort, wie im vergangenen Jahr, die Außenanlage seines Vereinshauses zur Verfügung gestellt“, erzählt sich Sylvia Thoms, die erste Vorsitzende des Frauenchors.

Auf der Terrasse ist ausreichend Platz für die Sängerinnen, die den ersten Tönen richtig entgegenfieberten. Schließlich können die Online-Treffen, die der Frauenchor in den vergangenen Monaten durchgeführt hatte, keine „richtige“ Singstunde und vor allem das persönliche Treffen der Sängerinnen ersetzen. Chorleiter Hans Kaspar Scharf hatte für die erste Singstunde zwei Lieder ausgesucht, die der Frauenchor im vergangenen Jahr während des Lockdowns neu einstudiert hatte: „One Song“ und „Bring me little water Sylvie“. Und das hörte sich, bei allen Nebengeräuschen in der Natur, richtig klasse an.

Als Schutz vor Regen, aber auch für eine bessere Akustik direkt neben der Autobahn wurde auf der MGV-Terrasse ein Zelt aufgebaut. „Das hat ,Musik hoch drei’ zur Verfügung gestellt, damit der Chorbetrieb besser anlaufen kann“, freut sich Sylvia Thoms über die gelungene Zusammenarbeit der Viernheimer Musikvereine.

Mit den Singstunden bereiten sich die Sängerinnen auch auf einen geplanten Auftritt vor. Im Vogelpark gibt es am 20. Juni einen kurzen Auftritt des Chors – im Rahmen eines Kuchenverkaufstags von 11 bis 17 Uhr. su

