Viernheim. „In einem schwierigen Nachkriegsjahr haben Frauen ein Hoffnungszeichen gesetzt“, sagt Dorothea Busalt rückblickend. 1947 wurde der Frauenchor in Viernheim gegründet, der Verein feiert nun sein 75-jähriges Bestehen. Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr feiern die Sängerinnen einen ökumenischen Gottesdienst in der Mehrzweckhalle der Goetheschule.

Pfarrer Markus Eichler und

...