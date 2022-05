Frauenbund unterstützt Misereor

Viernheim. Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) Viernheim hat mit dem „Solibrot“ eine Spendensumme von 500 Euro erreicht. Der KDFB nahm mit seinen Kooperationspartnern zum neunten Mal an der Misereor-Aktion teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Aschermittwoch bis Karsamstag gab es täglich das Viernheimer „Solibrot“ in der Vernemer Backstub, Wasserstraße 69, im Café Kempf, Rathausstraße 29, und bei Birgit’s Bäckerladen, Weinheimer Straße 28, zu kaufen. 50 Cent von jedem verkauften Laib gingen direkt in die „Solibrot“-Kasse. Im Café am Eck in der Kreuzstraße 91 war eine Spendenbox aufgestellt.

Marion Schmid (l.) holt das Geld bei Jutta Beiner in der Backstub ab. © Frauenbund

Nun haben Jutta Beiner, Bettina und Richard Kempf, Katarina Ringhof und Birgit Schumacher zusammen mit Marion Schmid vom Frauenbund Kassensturz gemacht und die Spendenboxen geleert. Als Münzen und Scheine gezählt waren, stand das Gesamtsammelergebnis von 420,12 Euro fest. Der Frauenbund stockt den Betrag aus eigener Kasse auf und überweist die glatte Summe von 500 Euro an Misereor.

Gefährliche Tradition

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Erlös der Aktion kommt Misereor und dessen Projekten in südlichen Ländern zugute. Der Diözesanvorstand des KDFB hat sich für ein Projekt in Mali entschieden. In dem westafrikanischen Land sind Frauen, die nicht beschnitten sind, eine Ausnahme, so der Frauenbund. Die Beschneidung werde meist ohne Betäubung und mit primitivsten Werkzeugen vorgenommen. Die gesundheitlichen Folgen seien enorm für die Frauen. Die Organisation „Association Tagnè“ versucht, die Menschen in den Dörfern über die Risiken aufzuklären und sie zu überzeugen, die gefährliche Tradition zu beenden. su