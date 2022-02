Frauen starten in Pflichtspiele

Viernheim. Die Fußballfrauen des TSV Amicitia starten in die Pflichtspiele 2022. Am Samstag, 26. Februar, steht das Viertelfinale im Badischen Pokal auf dem Spielplan. Um 14 Uhr sind die Frauen beim VfK Diedesheim am Ball.

Der VfK Diedesheim gewann in der zweiten Runde bei der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim und kam im Achtelfinale kampflos weiter. Der TSV Amicitia griff in dieser Runde erstmals ins Pokalgeschehen ein und kam zu einem 2:1-Erfolg bei KIT SC in Karlsruhe.

Schwierige Aufgabe

Die Viernheimerinnen fahren mit einem sehr ausgedünnten Kader nach Diedesheim, so dass es gegen den Tabellenführer der Verbandsliga eine schwierige Aufgabe werden wird. su

