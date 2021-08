Frauen lernen Geheimnisse des Gerstensafts kennen

Viernheim. Was sich hinter dem Begriff der Braukunst verbirgt, das erfuhren die Teilnehmerinnen des Bierseminars im Viernheimer Hannesbräu. Dafür wurde eigens ein Termin nur für Frauen angeboten. Hobbybraumeister Uwe Kleinhans führte die Gäste durch die Produktionsanlage und erklärte die einzelnen Schritte. Anschließend sorgte Carola Humpe mit amüsanten und spannenden Erzählungen zum Thema Bier für Unterhaltung.

Die Grundschullehrerin der Fröbelschule hatte hierfür ganz tief im Archiv des Heimatmuseums gegraben, um interessante Geschichten zum Viernheimer Bier und zum Bier im Allgemeinen zu finden. Dabei förderte sie einige Anekdoten zutage. So wurde einst das Eis für die Kühlung des Gerstensafts der Viernheimer Brauerei auf dem Kapellenberg in den Wintermonaten in der Neuzenlache ausgestochen und im Braukeller gelagert. Damals ließen das die klimatischen Verhältnisse mit ihren Minusgraden noch zu.

Im Mittelalter, als das Bier in vielen Gegenden Europas das wichtigste Volksgetränk war, überstieg die Zahl der im Brauereigewerbe arbeitenden Frauen sogar die der Männer. Da war die Verbindung zum Tasting im Hannesbräu natürlich schnell hergestellt.

Die Frauen erfuhren, dass Hannesbräu 2019 von Uwe und David Kleinhans in Viernheim gegründet wurde. Hintergrund war, süffige Biere nach handwerklichem Herstellungsverfahren zu brauen. Wesentliche Merkmale der hausgebrauten Biere seien weiches Wasser, Malze aus regionaler Herkunft, Aromahopfen sowie frische Hefe. Das Bier wird nach Tradition nicht pasteurisiert. Hannesbräu wird als Frischbier streng nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, vertrieben und auch an gewissen Abenden in der Schankstube ausgeschenkt.

Die Teilnehmerinnen des Seminars, das in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule veranstaltet wurde, wurden bei einer Führung zwischen Bottichen und Gärtanks in die Geheimnisse der Braukunst eingeweiht. Anschließend gab es im Schankraum eine Bierprobe, bei der die geschmacklichen Unterschiede zwischen den vier produzierten Sorten „Vernemmer Meehdsche“, „Vernemmer Buuh“, „Vernemmer Hell” und dem „Vernemmer Weehze“ herausgearbeitet wurden. Dabei kam so manche Frau, die bisher eher auf Wein oder Sekt stand, auf den Geschmack.