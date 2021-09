Frauen im Mittelalter

Viernheim. Nicht selten wird das Mittelalter heute pauschal als eine finstere Zeit beschrieben. Besonders, wenn es um die Rechte und Spielräume von Frauen geht. Wird dieses Urteil der langen Epoche gerecht? In einem Vortrag des Museums Viernheim in Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro gibt Historikerin Kristin Zech am Dienstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Kulturscheune Einblicke in diese Zeit. Die Begrüßung und die Moderation erfolgt durch die städtische Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich.

Leben auf dem Land

Neben christlich-theologischen Frauenbildern im Mittelalter sowie medizinischen und biologischen Sichtweisen auf Frauen wird im Vortrag ihre Alltagsgeschichte betrachtet. Ein besonderes Augenmerk legt der Vortrag auf das Frauenleben auf dem Land, auch um die Situation Viernheims als kleines Dorf aufzuzeigen.

Über die Viernheimer Frauen des Mittelalters selbst ist allerdings kaum etwas bekannt. Mehr Informationen gibt es über das Leben von Frauen in den Städten und die beruflichen Möglichkeiten, die Frauen dort hatten.

Der Eintritt für den circa einstündigen Vortrag beträgt 5 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Das Museum weist darauf hin, dass nach den aktuellen Corona-Bestimmungen die Kontaktdaten erfasst werden und die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sind. Es gilt die 3 G-Regel. red

