Frauen feiern Titelgewinn

Viernheim. Die Fußballfrauen des TSV Amicitia haben den Meistertitel eingefahren: Die zweite Mannschaft setzte sich in ihrer Landesliga-Staffel durch und feierte den Gewinn der Meisterschaft.

Das Team von Andreas Siegle schließt damit eine erfolgreiche Saison mit dem ersten Platz ab. Die ambitionierten Viernheimerinnen waren mit drei Siegen – unter anderem gegen die Meisterschaftskonkurrenten Polizei Mannheim und SG Hohensachsen – in die Runde gestartet. Ein kleiner Patzer war die einzige Punkteteilung, das 3:3 beim Schlusslicht SC Käfertal. Bis in die Schlussphase der Saison behauptete sich die Mannschaft aber souverän an der Tabellenspitze.

Am Ende wurde es aber doch noch spannend: Nach den Niederlagen in Hohensachsen und in Neckarau musste im letzten Saisonspiel unbedingt ein Sieg eingefahren werden. Gegen den SV Laudenbach taten sich die Fußballerinnen nur im ersten Durchgang ein wenig schwer. Nach Özkayas Führungstor glichen die Gäste zum zwischenzeitlichen 1:1 aus, wiederum Özkaya sorgte für die 2:1-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel machten die blau-grünen Damen dann aber alles klar. Lena Stodolkowitz erhöhte auf 3:1, Betül Sanduvac ließ das 4:1 folgen. Laudenbach unterliefen zwei Eigentore und Michelle Siegle setzte den Schlusspunkt zum 7:1-Heimsieg.

Treffsicherstes Team

In der Endabrechnung hat der TSV Amicitia mit 28 Punkten aus zwölf Spielen einen Zähler mehr als Vizemeister Neckarau. Mit 47 Toren waren die Viernheimerinnen am treffsichersten, Gamze Özkaya war mit 16 Treffern auch die Torjägerin der Liga. Mit nur 13 Gegentoren kann das Siegle-Team auch die beste Abwehr vorweisen – beste Voraussetzungen für die nächste Aufgabe. Denn der TSV Amicitia spielt jetzt noch um den Aufstieg zur Verbandsliga. Die Meister der vier Landesliga-Staffeln ermitteln drei Aufsteiger.

Am Pfingstwochenende stehen die ersten Begegnungen an. Am Samstag, 4. Juni, spielen die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim und Post Südstadt Karlsruhe den ersten Aufsteiger aus. Die Viernheimerinnen sind am Sonntag, 5. Juni, um 17 Uhr in Eppelheim gegen die SpG St. Leon/Mingolsheim gefordert. Bei einem Sieg ist der TSV Amicitia aufgestiegen, bei einer Niederlage bleibt eine Woche später die nächste Chance gegen den Verlierer der anderen Partie, den Sprung in die Verbandsliga zu schaffen. su

