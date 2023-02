Frauen aus Taiwan geben Impulse

Viernheim. Menschen auf der ganzen Welt feiern am Freitag, 3. März, den Gottesdienst „Glaube bewegt“ zum Weltgebetstag. Alljährlich am ersten Freitag im März wird diese besondere Messe gefeiert, die jedes Jahr von Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen aus einem anderen Land vorbereitet wird – in diesem Jahr sind es Frauen aus Taiwan.

In Viernheim wird der Weltgebetstag um 18 Uhr in der Auferstehungskirche gefeiert. Die Frauen des Katholischen Deutschen Frauenbunds sowie aus den evangelischen Gemeinden werden den Gottesdienst gestalten. Danach besteht noch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Den Weltgebetstag gestalten Christinnen aus Taiwan. © Katholischer Frauenbund

Taiwan sei ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie, heißt es in der Ankündigung zum Weltgebetstag. Gerade die junge Generation sei stolz auf digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Doch müsse der Inselstaat gegen die Ambitionen Chinas ankämpfen, die „abtrünnige Provinz“ zurückzuholen. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine koche auch dieser Konflikt um Taiwan wieder auf, heißt es. Taiwanische Christinnen haben Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag verfasst. „Ich habe von eurem Glauben gehört“ (Eph 1,15-19) haben sie in den Mittelpunkt gestellt und wollen von ihrem Glauben erzählen und dass sie dafür einstehen, was wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.

Begleitende Veranstaltungen

Zum Weltgebetstag gibt es zwei begleitende Veranstaltungen. Am Freitag, 24. Februar, wird es um 10 Uhr eine Bildermeditation zum Titelbild des Weltgebetstags im Rahmen des Begegnungscafés in der Friedenskirche geben. Am Montag, 27. Februar, sind Interessierte in den Weltladen eingeladen. Dort wird der Pazifikstaat mit seinen 23 Millionen Einwohnern näher vorgestellt. su