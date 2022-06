Frauen 2 feiern Aufstieg

Viernheim. Nach der Meisterschaft ist auch der Aufstieg geschafft: Die zweite Frauenmannschaft des TSV Amicitia hat sich in der Aufstiegsrunde mit 2:0 gegen die SpG St. Leon/Mingolsheim durchgesetzt und hat in der kommenden Runde den Platz in der Verbandsliga sicher.

Im Duell von zwei Landesliga-Meistern musste das Team von Andreas Siegle gewinnen, um im ersten Anlauf den Sprung in die nächste Liga zu schaffen. Beide Mannschaften hatten ihre Staffeln souverän für sich entschieden, so dass ein spannendes Spiel zu erwarten war. Aber von Anfang an zeigten die Viernheimerinnen, dass mit ihnen zu rechnen sein wird.

Frühe Tormöglichkeit

Schon in der dritten Spielminute hatte Gamze Özkaya die große Chance zur frühen Führung, ihr Kopfball landete aber knapp neben dem Tor. Der TSV Amicitia blieb weiterhin spielbestimmend, die Gegnerinnen hatten erst nach rund 20 Minuten auch Offensivaktionen. Es dauerte aber bis zur 38. Minute, ehe das erste Mal gejubelt werden konnte. Diesmal versenkte Özkaya den Ball aus kurzer Distanz nach der Hereingabe von der rechten Seite, wo sich Mariam Foum glänzend durchgesetzt hatte, im Tor.

Viernheim blieb auch im zweiten Durchgang zwar spielbestimmend, spielten sich aber zunächst keine großen Tormöglichkeiten heraus. Bei der Feldüberlegenheit war der zweite Treffer aber nur eine Frage der Zeit – und er fiel in der 75. Minute.

Der TSV Amicitia bekam einen Freistoß, etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor. Betül Sanduvac nahm Maß und schoss den Ball mit viel Gefühl direkt unter die Latte. Da kannte der Jubel im Viernheimer Lager keine Grenzen mehr, auch wenn der Vorsprung noch über die Zeit gebracht werden musste. Die letzten Gegenangriffe der SpG St. Leon/Mingolsheim waren aber zu harmlos, um den Sieg und den Verbandsliga-Aufstieg der Blau-Grünen noch zu gefährden.

TSV Amicitia 2: Rozerin Yagiz, Lea Erny, Betül Sanduvac, Gamze Özkaya, Fulyanur Saridagli (82. Carina Junge), Lara Barth, Michelle Siegle, Lena Stodolkowitz (43. Emma Usler), Mariam Foum, Luana Schneider (62. Fee Daum), Gamze Ücöz (78. Annabelle Biereth). su

